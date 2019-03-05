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陳明通：所謂的「習五條」就是統一

2019-03-05 11:33聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

陸委會主委陳明通今天前往立法院備詢，立委陳怡潔質詢為何學者不能進行兩岸交流，傳達台灣民眾的聲音，陳明通表示，所謂的「習五條」，第一條是統一、第二條是統一、第三條是統一、第四條是統一、第五條還是統一，所謂的「民主協商」及「一國兩制台灣方案」就是兩岸統一的方案， 其所謂的「民主協商」機制，是中共特有的專有名詞和機制，不是我們一般所說的民主協商，行政院長蘇貞昌則表示，台灣要有備戰的準備才有和平的機會。

陸委會主委陳明通今天前往立法院備詢表示，所謂的「習五條」就是統一。記者陳柏亨／攝...
陸委會主委陳明通今天前往立法院備詢表示，所謂的「習五條」就是統一。記者陳柏亨／攝影
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陸委會主委陳明通（右）今天前往立法院備詢表示，所謂的「習五條」就是統一。記者陳柏...
陸委會主委陳明通（右）今天前往立法院備詢表示，所謂的「習五條」就是統一。記者陳柏亨／攝影
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陸委會主委陳明通今天前往立法院備詢表示，所謂的「習五條」就是統一。記者陳柏亨／攝...
陸委會主委陳明通今天前往立法院備詢表示，所謂的「習五條」就是統一。記者陳柏亨／攝影
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行政院長蘇貞昌表示，台灣要有備戰的準備才有和平的機會。記者陳柏亨／攝影
行政院長蘇貞昌表示，台灣要有備戰的準備才有和平的機會。記者陳柏亨／攝影
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行政院長蘇貞昌（左）表示，台灣要有備戰的準備才有和平的機會。記者陳柏亨／攝影
行政院長蘇貞昌（左）表示，台灣要有備戰的準備才有和平的機會。記者陳柏亨／攝影
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陳明通行政院立法院

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