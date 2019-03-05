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日方不考慮安保對話 外交部：有收到日方訊息

2019-03-05 11:14聯合報 記者徐偉真╱即時報導

蔡英文總統公開表示希望與日本進行安保對話，不過日方表示，沒有這樣的考慮；外交部發言人李憲章今天表示，收到日方的相關訊息，這是外交部一直努力的目標，會透過各種管道跟日本對話，希望區域內其他國家都能正視這個問題。

蔡總統日前接受日本媒體《產經新聞》專訪表示，「台日在安全事務上的合作，亟需提高對話的層級與處理事情的實質層面」，尊重日本的想法；產經新聞報導指出，這是蔡英文總統首次公開表態與日本進行安保對話。

李憲章今天在外交部例行記者會上回答媒體詢問相關問題時指出，蔡總統28日在專訪中提到呼籲日本台日間應該展開安保對話，發言用意是呼籲日本跟各國正視印太區域等目前的現狀已經改變的現實，建議雙方就非傳統安全領域加強對話和合作。

外交部昨天回應，台灣作為區域內負責任成員及利害關係者，一向樂見且積極與區域內各國合作，致力區域的和平與穩定，任何有助於區域間的和平、穩定、繁榮與發展，台灣樂意與區域利益相關各方，進行各項有意義的安全對話與合作交流。

外界質疑日本的說法是「打臉」我方，外交部長吳釗燮昨天在立法院備詢時對相關議題表示有信心，李憲章說，部長作為外交部大家長，對於相關外交議題及重要議題進展，特別是跟重要大國間的工作資訊掌握很即時，也很確實。

李憲章說，安保對話不是突然有的想法，吳釗燮去年接受日本媒體專訪時就談過，並說這是外交部針對國家安全需要，還有區域內和平基調，希望促請國際社會重視這樣和平發展的主流思維，這樣工作不是針對日本，跟其他國家也針對非傳統性議題合作，例如之前和菲律賓聯合操演，外交部希望大家能用更廣義的心態來看待這樣的安全，安全不是只有國防上的安全。

外交部發言人李憲章。記者徐偉真/攝影
外交部發言人李憲章。記者徐偉真/攝影
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外交部吳釗燮蔡英文

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