台中綠營議員批柯呈枋「冗員」參事 要求列席備詢

2019-03-05 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



國民黨彰化縣立委候選人柯呈枋擔任台中市政府參事，台中市議會民進黨團今召開記者會，批評柯呈枋是「冗員」參事，領台中薪水卻在報到後請假迄今，將向監察院檢舉瀆職，要求柯呈枋明天起列席臨時會備詢。

台中市新聞局長吳皇昇說，依內政部函釋，參事不屬於機關首長或單位主管，無列席議會報告、備詢說明的法定義務，柯呈枋參事未兼任重要職務，無需列席備詢，柯呈枋請假也都照規定辦理。

台中市議會民進黨團總召李天生說，台中市政府用市庫薪水「奉養」柯參事，報到後馬上請假投入選舉，領台中的薪水卻去彰化選立委，到底是過水？還是坐領高薪？要求柯呈枋列席臨時會備詢。

議員賴佳微說，柯呈枋欺騙台中、彰化民眾，柯呈枋宣稱辭官參選，卻到台中市擔任高階文官，領台中是納稅人的薪水去彰化選舉，難道怕選不上，先到台中市政府卡位？要求臨時會列席備詢，否則要求辭去參事職務。

議員林德宇說，柯呈枋辭職是辭假的，應遭受民眾的唾棄，柯呈枋12月13日就公開表示參選意願，盧秀燕市長卻在12月25日上任後，就商調柯呈枋到台中市政府，根本就是圖利柯呈枋，議會一定會追究責任。

議員張家銨說，市府宣稱財政拮据，卻聘請一個冗員參事，腳踏兩條船，到底服務了什麼？盧市長應該公開說明，柯參事也要列席備詢。議員周永鴻說，柯呈枋在台中騙錢、在彰化騙選票，應該立刻辭職，並且返還他的薪資，他會去監察院檢舉柯呈枋瀆職。