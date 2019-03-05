游錫堃：蔡總統已反省改變 呼應社會脈動

2019-03-05 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



行政院前院長游錫堃今天表示， 最近總統蔡英文做一些改變，表示人民的聲音她已聽到，也做一些反省，呼應社會的脈動，他覺得很好。

游錫堃今天和新北市議員陳啟能為民進黨立委候選人余天輔選，他們在三重健身，希望三重的青少年不要吸毒，多運動。

在健身教練指導下，余天和陳啟能滿身大汗，和余天同樣是71歲的游錫堃卻完全沒有反應。他笑著說平常他就常運動，目前百岳他已經爬25座，也常騎自行車運動，所以覺得還好。

游錫堃說，民進黨是全球超過14億華人第一個民主政黨，從總統到地方民意代表的遴選，都有一套程序，2020大選也不會例外。

他説，蔡總統這一任選舉得到的票那麼多，應該已經接地氣了。最近她做一些改變，表示 已經聽到人民的聲音，也做一些反省，呼應社會的脈動，他覺得很好。

有記者詢問余天關於民調的問題。余天表示，民調一直以來都只是參考，上次他選立委，選前一周自己做民調，還輸對方15%，但選票開出來卻贏了2000多票。

「選舉不必那麼嚴肅」，余天說，他常和對手鄭世維說「選舉是一時的，朋友是永遠的。」鄭世維上台致詞常說「如果我選上立委...」，他也沒有回嗆，「但如果我選上 ，我會在中央，他在地方一起為三重努力」。