王金平打算「連柯治韓」？ 柯Ｐ：想太遠了

2019-03-05 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



立法院前院長王金平7日將宣布參選2020年總統，不過目前已在招兵買馬，如今傳出王金平為了對抗台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜的「空軍」，有意延攬台北市長柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒，也被外界視為有可能是「白藍合作」的契機。

對此，柯文哲今受訪表示，他現在才知道，不過也很好啊，有什麼不好，幕僚找到工作就去，這也沒什麼不好，不是什麼壞事。至於是否有可能「聯王治韓」，他笑說，他和國民黨有什麼關係，實在是想太遠了。

林昆鋒則說，王院長過年後找了很多資深媒體人聊天，沒有外傳說要籌組發言人團，不過今年選舉可能人才搶奪情況嚴重，不排除未來繼續投身2020大選。

至於可能選擇藍綠哪一塊？林昆鋒表示，沒有特別選項，過去擔任發言人和技術專業幕僚，包括網路、新聞操作都有些心得，也幫柯文哲打了勝仗，搞不好柯還需要自己，更何況柯目前也沒有說要不要選，就保留一點空間，也給自己空間。

對於王金平即將宣布參選，柯文哲表示，參選是每個國民權利，所以要努力爭取國民的認同，最後透過民主的程序，由國民來展現他們的意志，目前距離選舉還有11個月，這是很長的過程，所以每個候選人都要努力。

不過柯文哲隨後笑說，他心裡面真正想講的話是「國家不是只有選舉」，國家還有很多事情。對於王金平強調自己最有能力團結國民黨，柯文哲說，每個人都要盡力說服國民，展現他的最大誠意。