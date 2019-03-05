王金平打算「連柯治韓」？ 柯Ｐ：想太遠了
立法院前院長王金平7日將宣布參選2020年總統，不過目前已在招兵買馬，如今傳出王金平為了對抗台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜的「空軍」，有意延攬台北市長柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒，也被外界視為有可能是「白藍合作」的契機。
對此，柯文哲今受訪表示，他現在才知道，不過也很好啊，有什麼不好，幕僚找到工作就去，這也沒什麼不好，不是什麼壞事。至於是否有可能「聯王治韓」，他笑說，他和國民黨有什麼關係，實在是想太遠了。
林昆鋒則說，王院長過年後找了很多資深媒體人聊天，沒有外傳說要籌組發言人團，不過今年選舉可能人才搶奪情況嚴重，不排除未來繼續投身2020大選。
至於可能選擇藍綠哪一塊？林昆鋒表示，沒有特別選項，過去擔任發言人和技術專業幕僚，包括網路、新聞操作都有些心得，也幫柯文哲打了勝仗，搞不好柯還需要自己，更何況柯目前也沒有說要不要選，就保留一點空間，也給自己空間。
對於王金平即將宣布參選，柯文哲表示，參選是每個國民權利，所以要努力爭取國民的認同，最後透過民主的程序，由國民來展現他們的意志，目前距離選舉還有11個月，這是很長的過程，所以每個候選人都要努力。
不過柯文哲隨後笑說，他心裡面真正想講的話是「國家不是只有選舉」，國家還有很多事情。對於王金平強調自己最有能力團結國民黨，柯文哲說，每個人都要盡力說服國民，展現他的最大誠意。
此外，新北立委補選的選情緊繃，日前傳出柯文哲有意幫余天站台，重啟白綠合作的可能，不過余天有顧忌因此遲遲未敲定。對此，柯文哲表示，這種事情都是幕僚在聯絡，不能替余天回答。至於白綠合作是不是越來越困難？他說，困難每天都有，大家方便就好。
留言