韓國瑜以九二共識為前提赴陸交流？陳明通：假議題

2019-03-05 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜本月底將出訪香港、澳門、深圳及廈門，陸委會主委陳明通表示，他日前與高雄市副市長葉匡時通過電話，完全了解此行程，認為這充分展現了中央與地方非常好的戰略協同，在溝通後也非常放心，並預祝韓國瑜推銷台灣產品以及城市交流順利成功。