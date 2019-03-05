林濁水再酸韓國瑜：性子敏感直比林黛玉

2019-03-05 08:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨前立委林濁水。聯合報資料照 分享 facebook 民進黨新系大老林濁水頻在臉書批評韓國瑜，韓對外表示「請林濁水老委員，能欣賞一點我們的優點，不要動不動就批判我們，我們做的也是很辛苦的。」林濁水今天臉書再度酸韓，「韓市長倒不是身體像林黛玉，而是性子敏感直比林黛玉」，並建議韓，應該把辛苦花在市長大格局戰略，而非辛苦當農產公司總經理或處長，他也酸韓「建議放開一點，不必如此敏感，保重了。」

對於韓國瑜要林濁水這位過去立院老同事，能欣賞一點他的優點，林濁水再酸韓國瑜，表示韓市長這樣講，「怪我沒有注意到他『做的很辛苦』」，林表示，韓的說法讓他不知道怎樣回應，因為他就是一直覺得韓不只做得很辛苦，而且根本是太辛苦了，才建議大市長不必出國。林也批評韓「把三年賣1、2億這種農産公司總經理該做的事都向下越級搶到手裏做，怎麼可能沒注意到他的辛苦？」

林也建議韓國瑜，應該把辛苦的時間，發在了解農産外銷是不是優先著力南貸北運，還是南南合作這種展現大市長大格局的戰略上面，比辛苦當農産公司總經理或市政府處長，當到回國非龜息不可的好。

林濁水也提到，韓曾說，「柯韓相看如美女對望，眼神最毒」，林表示，可能就是這樣，所以當柯說他是攤販經濟時，他說柯是老醋罐。雙方比喻都超生動，真是美女對望；林濁水提到，「我毫無和人拚網路聲量的條件，連當網路小美女都沒想過，卻説我一樣在酸梅，實在不必。」