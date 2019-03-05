鄭文燦：兩岸城市交流 北京對藍綠差別待遇

2019-03-05 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦4日在美國華府表示，北京政府對城市交流設定藍綠差別待遇，如此交流並不是有實質的成果，而是一個政治動作。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 桃園市長鄭文燦4日在美國華府表示，北京政府對城市交流設定藍綠差別待遇，如此交流並不是有實質的成果，而是一個政治動作；他並說，兩岸城市交流不應設置政治前提，交朋友不該強人所難，北京方面藍綠有別的交流策略，應大幅改變。

此外，針對台灣缺席世界衛生組織（WHO）於北京舉行的流感疫苗選株會議，鄭文燦指出，中方的小動作、穿小鞋這種方式對台灣，以及對全球衛生架構都有不利的影響。

鄭文燦率市府團隊於2月28日至3月11日，出訪美國洛杉磯、華府、紐約，進行交流學習之旅；他4日在華府智庫「哈德遜研究所」發表演說，聚焦台美中關係。

媒體在會中詢問鄭文燦，如何看待高雄市長韓國瑜等藍營市長可訪問中國大陸，但民進黨地方首長因不接受「九二共識」而受到阻礙；鄭文燦說，北京政府對城市交流設定藍綠差別待遇，綠營地方首長不能到大陸交流，藍營地方首長可以，這個交流並不是有實質的成果，而是一個政治上的動作。

鄭文燦會後受訪時，被問及桃園是否可能循台北上海雙城論壇，與大陸進行城市交流？鄭文燦表示，對方要求台北市長柯文哲作出政治表態，要接受「九二共識」，且要公開以兩岸一家親為通關密語，這是有政治開價。

鄭文燦說，兩岸城市交流不應設置政治前提，交朋友不該強人所難，若他未來有機會登陸交流的話，會懂得作客之道，也希望（陸方）待客之道，能顧及對方的立場；唯有把政治路障排除，才能將兩岸城市交流推動得更好。

鄭文燦指出，問題不在台灣方面，問題在北京方面，希望北京方面藍綠有別的交流策略，應該做大幅的改變。

此外，鄭文燦表示，希望美國能更支持台灣參加聯合國周邊的國際組織或活動；他並提到台灣最近缺席疫苗會議，因中方在轉交邀請函給台灣時，時間安排並不是很妥當，讓台灣沒有辦法出席，這形同技術性杯葛，也證明透過中方轉交的模式，對於全球防疫架構不利。