兩岸合作？張善政籲先通過馬英九時代的這個提議

2019-03-05 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



日前表態參選2020總統的行政院前院長張善政在臉書談到兩岸合作，他認為兩岸核能互助是很好的開始，因為海峽兩岸沿岸的核電廠一旦發生意外，災難無國界，冬天輻射會吹到台灣、夏天會游溢到大陸。他也再度強調，針對兩岸問題，他主張「憲法一中，台灣優先」。

張善政提及，他日前受邀到中山大學校友會，和許多企業界校友談到如果自己有機會領導台灣，要如何帶台灣走出世界？他反問大家：處理台灣的外交問題，如果只能擇一，大家是要面子？還是要裡子？如果是他，他會選擇要裡子。也就是說，要發展實質關係（協助產業發展、人道醫療、救災），不要花錢的凱子外交買外交關係。

面對兩岸的問題，張善政說，先不管外在形式上的名稱或認知的差異，與其一直陷在九二共識的泥濘裡，應該先設法通過前總統馬英九時代提議的兩岸租稅協議，減免台商回台投資的稅賦（目前視為境外投資獲利，要課重稅），先鼓勵台商回來投資！