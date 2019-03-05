蘇啟誠家屬 盼以制度或法律對付假新聞

2019-03-05 00:23 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／四日電



大阪辦事處前處長蘇啟誠的家屬在NHK節目中發表了一段聲明，希望制度面上或法律面能研議對假新聞的應對，讓一個外交官的犧牲可以比較有意義。 記者蔡佩芳／翻攝 分享 facebook

ＮＨＫ新聞專題節目「Close up現代」昨晚以「假新聞造成一個外交官之死」為題，報導關西機場事件。我大阪辦事處前處長蘇啟誠的家屬也在節目中發表聲明，希望制度面或法律面能研議對假新聞的因應，讓一個外交官的犧牲可以比較有意義。

ＮＨＫ在廿五分鐘的節目中，花了大約十五分鐘報導了事件始末，十分鐘探討網路社群時代，訊息傳遞速度之快，訊息真假對社會的衝擊。

蘇啟誠的家人沒有直接受訪，但透過節目發表聲明，提到現在談真相如何，對沒有能力調查的家屬而言，已不具有多大意義，將來歷史自然會對一個外交官的犧牲有一個公平的判斷。

但家屬表示，希望一個外交官的犧牲能引起台灣及日本政府有關當局、新聞媒體及相關法律的研究者對網路上假新聞、假消息的流竄，在制度面上或法律面上能慎重思考如何妥當應對，防止不必要的社會混亂或者是無辜的人名譽受損。

另外，政府也好、組織也好、媒體也好，或者是網路利用者，在未查明真相的情況之下，也不要輕易相信或擴散，或是利用假新聞謀取自己的利益或譁眾取寵。「我想這樣一個外交官的犧牲就比較有意義了。」

節目提到，去年九月五日，社群網站出現中國大使館派車接人，只要說自己是中國人就可以上車，但這並非事實，所有的巴士都是關西機場在調派，但網路上開始批評外交官，加上媒體與在野黨批判聲一直未停歇。相關人士表示，蘇啟誠不分日夜回應。

報導指出，兩岸關係在台灣本來就是非常敏感的議題，加上台灣利用社群網站比日本人更高，訊息很容易轉送，卻很難辨別真偽，導致不是真實的資訊很容易到處傳送。報導中也提及政府對於中國大陸透過操作網路造成安全危害的警戒感正在增強，我政府有意修法對散布假新聞課以刑責，但是如何判斷是否具有「惡意」，也引起爭論。