NHK專題討論蘇啟誠之死 家屬發聲明盼讓其犧牲有意義

2019-03-04 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



NHK新聞專題節目「Close up 現代」今晚以「假新聞造成一個外交官之死」為題，報導了關西機場事件。大阪辦事處前處長蘇啟誠的家屬也在節目中發表了一段聲明，希望制度面上或法律面能研議對假新聞的應對，讓一個外交官的犧牲可以比較有意義。

25分鐘的節目中，約15分鐘報導了事件始末，10分鐘探討網路社群時代，訊息傳遞速度之快，訊息真假對社會的衝擊。

蘇啟誠的家人沒有直接接受訪問，但在節目中發表了一紙聲明表示：現在真相如何對家屬而言是沒有能力調查的事，也不具有多大意義，將來歷史自然會對一個外交官的犧牲有一個公平的判斷。

但家屬們表示，希望一個外交官的犧牲能引起台灣及日本政府有關當局、新聞媒體及相關法律的研究者對網路上假新聞、假消息的流竄，在制度面上或法律面上能慎重思考如何妥當應對，防止不必要的社會混亂或者是無辜的人名譽受損。另外，政府也好、組織也好、媒體也好，或者是網路利用者，在未查明真相的情況之下，也不要輕易相信或擴散，或是利用假新聞謀取自己的利益或譁眾取寵。「我想這樣一個外交官的犧牲就比較有意義了。」

專題節目中提到，兩岸關係在台灣本來就是非常敏感的議題，加上台灣利用社群網站比例比日本人更高，訊息很容易轉送，卻很難辨別真偽，導致不是真實的資訊很容易到處傳送。報導中也提到政府對於中國大陸透過操作網路造成安全危害的警戒感正在增強。