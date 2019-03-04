再喊世代交替 連勝文：懇請資深區域立委轉任不分區

國民黨中央委員連勝文。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 國民黨布局明年選舉，黨內世代交替聲浪不斷，中央委員連勝文更提議，讓年屆65歲的區域立委轉任不分區。連勝文今透過臉書表示，他要再度呼籲國民黨中央，「主動懇請」國民黨資深區域立委，出任不分區立委，續留國會擔任未來國會領袖，或進入內閣，變成未來影子內閣的看板人物，如此對明年總統及立委選舉，不僅有號召力，同時讓黨內新世代有機會可以競選區域立委，也給予選民煥然一新的感覺。

連勝文表示，本黨資深區域立委們，不僅個個學經歷優越，人品操守俱佳，最重要的是實務經驗豐富，不要説是早已俱備擔任立法院長、副院長的威望，若擔任部會首長，也可駕輕就熟，承接地氣，順利推動各項施政，絕對是國家重要的人才資產。

連勝文認為，不分區立委的名單，如果人選對、學經歷俱佳、對社會大眾有說服力，又能呈現未來執政之縱深，對總統大選而言，絕對有加分效果；但若是欠缺社會號召力，也無力為全黨運籌帷幄，甚且鑽營奉承之輩，出任不分區立委，那恐怕連國民黨員自己都投不下去這張政黨票。

連勝文表示，明年立法院國民黨是否能夠順利過半，在政治的意涵上，與總統大選是否勝選，同樣重要，區域立委人選是否能給予民眾煥然一新的感覺，不分區立委名單是否可以對社會大眾有號召力，關鍵就在黨中央一念之間。