新北立委補選最新民調 鄭世維40％、余天36％

2019-03-04 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立委補選在即，新北市三重區藍綠立委候選人戰況激烈。根據TVBS民調中心最新民調顯示，國民黨候選人鄭世維以40％支持度，領先民進黨候選人余天的36％，另有21％者尚未決定。在政黨屬性方面，中立選民有32%支持鄭世維，也有30%支持余天，34%未表態。

民進黨前立委高志鵬涉貪案定讞入監後，民進黨推派前立委余天出馬，國民黨則徵召鄭世維參選，另還有無黨籍的蘇卿彥投入補選。

在候選人知名度方面，民調顯示，高達99%民眾表示知道余天，比例高於鄭世維的82%，但僅20%表示知道蘇卿彥。而在有投票意願的民眾中，鄭世維和余天的差距僅有4個百分點，無黨籍蘇卿彥支持度只有3%，明顯落後國、民兩黨候選人。

民調結果指出，鄭世維在20至29歲民眾中有45%支持度，領先余天的35%一成，而蘇卿彥支持度為12%；鄭世維在40至49歲及50至59歲選民中，皆獲得48%支持度，高於表示支持余天的31%及39%。不過，余天在30至39歲民眾中獲得41%支持度，略領先鄭世維6個百分點；另在60歲以上選民中，也獲得35%支持度，也略高於鄭世維的31%，但有33%未決定支持對象。

本次調查由TVBS民意調查中心於2月25至27日晚間18：30至22：00進行調查，共接觸1176位20歲以上新北市立委第三選區民眾，其中拒訪為120人，最後成功訪問有效樣本1056位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。