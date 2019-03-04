黃士修推核能二公投 希望與明年大選合併舉行

2019-03-04 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



以核養綠公投領銜人黃士修（右）再推「核能減煤」公投，上午和「核能減煤」公投提案人廖彥朋（左）舉行公投送件記者會。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook 「以核養綠」公投提案人黃士修今下午攜共八千多份提案書向中選會遞件，正式提出「重啟核四」和「核能減煤」二公投，希望能在明年一月與總統、立委選舉合併舉行。黃士修表示，他們已經計算過提案的時程，按照現行規定，一定可以與明年大選合併舉行，希望中選會不要刁難。中選會代理主委陳朝建表示，中選會將依法收件，但也指出目前中選會正研擬修正「公投法」，公投「應」合併大選改為「得」合併大選是民意所向。

黃士修與醫學物理學會理事廖彥朋今上午舉行記者會，繼去年提出以核養綠公投，再推出「重啟核四」、「核能減煤」二公投，主文分別為：「您是否同意核四啟封商轉發電？」，以及「您是否同意，立法院應制定包含究責機制之核能減煤專法，使二Ｏ三Ｏ年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」兩人並在下午攜兩案各四千多份，共八千多份提案書至中選會，正式提案。

作為「重啟核四」公投提案人，黃士修說，重啟核四公投案其實在去年就已經收集到二十幾萬份的提案書，現在抽出四千張來造冊。他指出，公投提案的門檻約為兩千張左右，兩案主文也非常清楚，希望中選會不要再像去年那樣，刁難不利於執政者的提案，甚至惡意卡關。他也呼籲準中選會主委李進勇，未來上任後要秉持公正、正直的立場來審查二案，讓人民好好的提公投、好好的成案、好好的投票，大家一起決定全國的政策。

按現行公投法規定，中選會應於公投案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。但目前中選會所研擬的修法版本有意將公投與選舉脫鉤。黃士修表示，他們希望二公投能夠與明年總統、立委選舉合併舉行，也強調他們計算過整個提案的時程，一定可以與明年選舉一起舉行，希望中選會能夠公投併大選。

對於黃士修今日遞件，中選會表示，中選會收件後會先點收份數，看是否達到門檻一八七九份，若有達到，會給他們一個收據，未來經法制評估後，會在中選會委員會中提出討論二公投案，如果一切順利，將把提案書送戶所查對，最快可以在四月份進行第二階段連署。

至於是否能夠與明年大選合併舉行，陳朝建表示，收件的部分依法處理，至於「公投法」修法，目前仍在行政院審查中，未來立法院是否會修改，仍要尊重立法院。不過他也表示，目前中選會徵詢地方意見，都希望把公投「應」併大選改為「得」併大選，中選會也做過民意調查，發現有七成民意傾向將「應」改成「得」，所以把意見列入修正草案的內容。

而公投法何時會提出？政務委員羅秉成日前舉行跨部會會議，討論公投法修正草案，並裁示，請各地方政府，以及相關部會如果有意見，要在三月十日前提出，並在三月下旬舉行第二次跨部會會議。有黨政人士表示，如果到時有共識，公投法修法有望定案，送立法院審查。