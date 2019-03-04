日不考慮蔡總統安保對話 蔡正元：沒必要為台灣挨核彈

2019-03-04 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



對於蔡英文總統接受日本產經新聞專訪，呼籲日本與台灣進行安保對話，日本外務省受訪時回應，沒有這樣的考慮，國民黨政策會前執行長蔡正元說，蔡英文對日本媒體喊話，希望跟日本政府進行「安全保障對話」，日本政府回應得很乾脆「不考慮」。

他說，日方的理由是「台灣是中國的一部份」；但說不出口的理由是，「為台灣挨一次核子彈，沒必要」。