統促黨要直接上門 館長：證明你們就是黑道

2019-03-04 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。圖／本報資料照片 分享 facebook 對於統促黨叫陣要求面對面直播，網紅「館長」陳之漢今天在其直播時，再嗆統促黨「不是個咖」，還要統促黨「先找習近平認同直播過後再來找我！」他說，「怎不先找習近平做個直播？不然我怎麼知道你們是在幹什麼的？」如果直接登門，證明統促黨就是黑道。

統促黨田單黨部副主委白茉莉昨在網路發文，嘲諷館長不敢應戰，問他是否只是「膽小如鼠的俗辣」？並說，既然館長不願跟統促黨直播，「那∼我們到你那邊拜訪，交換意見如何？」而統促黨捍衛隊長李承龍也嗆館長要不要跟他比閩南語「三字經」朗誦比賽，他可以到館長的店門口，直接比賽。

館長今在直播中回嗆統促黨「不是個咖」，又回嗆說，「說是要登門拜訪，你們來找我就證明一件事情，你們不是黨派，你們就是黑道！」他更向大陸網友喊話「我請求大陸粉絲冷靜，你可以派其他人來統一，但他們這樣要是可以統一台灣，他們也能統一大陸了！黑道也能統一大陸了！」

他說，黑道的方式不會對他造成恐懼，「你們一下101打人，一下打學生！所有人都怕你，我就不怕你！」他說，統促如果真的想上直播，「(拿出)五百萬，叫你們主席來，說看看統一有甚麼好處？」

陳之漢說，為了捍衛台灣主權，他「這輩子健身房不開也沒關係，我有自信不會餓死」「你們(統促黨)也是生在台灣．吃台灣白米飯，你們是收了多少好處？」