選總統二階段徵召引熱議 洪秀柱：黨內制度建立很重要

2019-03-04 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選競爭激烈，國民黨前主席「柱柱姐」洪秀柱今日跨海來幫黨徵召的參選人洪麗萍輔選，針對主席吳敦義提出的「二階段徵召」，洪秀柱覺得，幾個黨內制度的建立是很重要的，制度建立之下，希望最強棒都能夠來參加初選。她也幫吳緩頰解釋，認為吳主席也是一番好意啦，他希望竭盡一切可能，讓黨內最強的人出線。

吳敦義日前拋出「二階段徵召」，外界解讀是為保留徵召高雄市長韓國瑜做準備，對此，洪秀柱說能夠在黨內初選勝出的人，大家應該要全心全意來幫忙，若大家非常努力認真在初選當中勝出了，獲得提名的資格，卻還要再繼續跟別人比較的話好，會不會引起心中的不滿，覺得辛苦是白費了。

韓國瑜近期將走訪福建，洪秀柱被媒體問到，韓國瑜有無可能循「小三通」模式，先來替洪麗萍輔選，在到大陸？洪秀柱表示，「當然好啊！」，像韓國瑜造成「韓流」效應的市長，如果能夠來這裡幫洪麗萍更加把勁，我相信這是大家非常樂見的，相信有很多金門鄉親也很喜歡看到他。