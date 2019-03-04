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選總統二階段徵召引熱議 洪秀柱：黨內制度建立很重要

2019-03-04 17:39聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門立委補選競爭激烈，國民黨前主席「柱柱姐」洪秀柱今日跨海來幫黨徵召的參選人洪麗萍輔選，針對主席吳敦義提出的「二階段徵召」，洪秀柱覺得，幾個黨內制度的建立是很重要的，制度建立之下，希望最強棒都能夠來參加初選。她也幫吳緩頰解釋，認為吳主席也是一番好意啦，他希望竭盡一切可能，讓黨內最強的人出線。

吳敦義日前拋出「二階段徵召」，外界解讀是為保留徵召高雄市長韓國瑜做準備，對此，洪秀柱說能夠在黨內初選勝出的人，大家應該要全心全意來幫忙，若大家非常努力認真在初選當中勝出了，獲得提名的資格，卻還要再繼續跟別人比較的話好，會不會引起心中的不滿，覺得辛苦是白費了。

韓國瑜近期將走訪福建，洪秀柱被媒體問到，韓國瑜有無可能循「小三通」模式，先來替洪麗萍輔選，在到大陸？洪秀柱表示，「當然好啊！」，像韓國瑜造成「韓流」效應的市長，如果能夠來這裡幫洪麗萍更加把勁，我相信這是大家非常樂見的，相信有很多金門鄉親也很喜歡看到他。

針對國民黨內有多人表態有意參選總統，洪秀柱認為，群雄併起沒有關係，「競爭是好事，但不要鬥爭」，而且第一個要件，要所有參選人都要無私，誰出線後，大家都要無私的放下成見，我們要贏，就要大家一起共同努力。至於她會不會參加黨內的總統初選，洪秀柱則笑說，「她當星星就好」。

金門立委補選競爭激烈，國民黨前主席「柱柱姐」洪秀柱（中）今日跨海來幫黨徵召的參選...
金門立委補選競爭激烈，國民黨前主席「柱柱姐」洪秀柱（中）今日跨海來幫黨徵召的參選人洪麗萍（左）輔選。記者蔡家蓁／攝影
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國民黨前主席「柱柱姐」洪秀柱（右二）今日跨海來幫黨徵召的參選人洪麗萍（左）輔選，...
國民黨前主席「柱柱姐」洪秀柱（右二）今日跨海來幫黨徵召的參選人洪麗萍（左）輔選，與金門的婦女團體交流聯誼。記者蔡家蓁／攝影
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韓國瑜洪秀柱吳敦義

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