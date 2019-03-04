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帶4000多份連署書 黃士修再送2核能公投到中選會

2019-03-04 17:30聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

核能流言終結者創辦人黃士修與中華民國醫學物理學會理事廖彥朋宣布提出「核能減煤」與「重啟核四」兩個公投，下午將各4000多份提案連署書送中選會。

核能流言終結者創辦人黃士修（左）與中華民國醫學物理學會理事廖彥朋（右）下午將「核...
核能流言終結者創辦人黃士修（左）與中華民國醫學物理學會理事廖彥朋（右）下午將「核能減煤」與「重啟核四」兩個公投提案連署書送中選會。記者林伯東／攝影
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