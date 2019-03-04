影／沈榮津批朱立倫重啟核四不可行 黃士修：政治干預

2019-03-04 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



以核養綠公投領銜人黃士修等人今天（4日）上午召開記者會，宣布提出「核能減煤」與「重啟核四」兩個公投，其中以核能減煤為一創制案，主要希望未來若公投通過後，政府可以以立專法的方式，讓2030年以前達成核能發電比例，不得低於燃煤發電比例的目標，該提案兩周已經累積超過5000份連署書，同時也在今天下午將連署書送至中選會點收。

新北市前市長朱立倫日前宣布，如果當選總統，在能源不足的情況之下，願意重啟核四。經濟部長沈榮津上午於立法院備詢時強調，核四重啟問題多且雜，包含原團隊已解散，且修約、工期、經費、保固等無法掌控，甚至數位儀控原廠停產等問題，盤點後認為根本不可行，整體重啟時間也無法估計，但黃士修反擊，核四並非拼裝車，強調核四2014年已經通過安全驗證，運回美國貯放的燃料棒屬少數，且賣不出去，多數燃料棒仍在台灣，黃士修更說核四重啟不用經濟部所預估的那麼久，主要都是政治干預，否則技術層面的時間約莫只需要2年至3年，而且能補上2年後的缺電缺口。