我遭排除疫苗會議 民進黨：還要簽和平協議？

2019-03-04 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



我國被技術性排擠參加世界衛生組織（WHO）於北京舉行的流感疫苗選株會議，也是台灣自2014年開始受邀參與會議以來首度缺席。對此民進黨發言人李問表示，中國不斷打壓台灣參與國際組織，此次作為更嚴重影響台灣人民的健康人權，也恐將造成全球防疫漏洞，顯見中國對台灣全無善意，在這樣的基礎下，若如國民黨所倡議，要去跟中國談所謂「和平協議」，無異是與虎謀皮，所談出來的也只會是「投降協議」。

李問表示，民進黨主張，健康是普世人權，衛生防疫不應有國界，強烈呼籲WHO能堅持健康專業立場，尊重台灣人民有權享有與世界各國所有人一樣的健康權益，一視同仁，不應配合中國惡意的打壓，刻意排除台灣參與，致使台灣人民處於全球防疫網之外，這是台灣的損失，也是世界的損失。

李問指出，近年來，中國不斷的以非善意、不理性的手段向各個國際組織施壓，阻擋台灣的參與，矮化台灣國際地位，損害台灣國家主權，可說是為遂行其政治立場，無所不用其極。對於中國在國際社會無理的威逼，民進黨秉持守護台灣主權立場，及捍衛民主自由的價值，支持政府參與國際社會之決心，不畏懼打壓，尋求更多民主自由陣營國家支持，提升台灣的國際能見度。

李問也表示，中國從隱瞞非洲豬瘟疫情，到阻擋台灣出席疫苗會議，還有過去毫無間斷地打壓台灣國際參與的種種行為，因此早應清楚看見中國蠻橫強權的本質，而讓人難以理解的是，居然國民黨還主張要和這樣的中國，洽簽「和平為名、投降為實」的政治協議，配合中國欺騙台灣人民。民進黨重申，只要中國不願意放棄武力犯台，以「一個中國、一國兩制」的框架打壓台灣，和中國簽署任何的政治協議，就是投降協議，併吞的前部曲。今天疫苗會議事件，只是再一次突顯，期待中國的善意，無異空中樓閣。