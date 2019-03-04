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我遭排除北京疫苗會議 蔡英文：防疫不應有國界

2019-03-04 16:59聯合報 記者丘采薇╱即時報導

我國被技術性排擠參加世界衛生組織於2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，也是台灣自2014年開始受邀參與會議以來首度缺席。對此蔡英文總統今天下午接見「馬紹爾群島共和國國會議長凱迪（Kenneth A. Kedi）伉儷訪問團」時，強調台灣因政治考量無法參加該會議，但衛生防疫不應該有國界，更不應該因為特定國家的政治立場受到影響。

蔡總統致詞時指出，凱迪在上個月再次大力相挺，讓國會一致通過新的友好決議。除了認同民主台灣以及讚揚台灣是馬國的真實盟友，並且肯定台灣對印太地區和平繁榮的貢獻。這些都代表台灣在馬紹爾進行長期、多元的合作計畫，得到大家的肯定。

隨後蔡總統提到，這幾天在北京舉行的世衛流感疫苗選株會議，因為政治考量，導致台灣無法參與。這不但嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞。對此，我國已經表達強烈抗議。

蔡總統強調，衛生防疫不應該有國界，更不應該因為特定國家的政治立場受到影響。阻礙台灣的參與，傷害的不只是台灣，也傷害了國際社會對防疫的共同努力。但台灣作為國際社會負責任的一員，將會繼續爭取相關組織、活動的參與，確保國人的健康權益，對國際社會能夠做出更多貢獻。

蔡總統也說，期待馬紹爾群島在國際上繼續給予台灣更大的支持。她說，馬紹爾與我國都走過歷史的艱辛歲月，才爭取到今日的民主和自由。也都因為堅持民主、自由跟人權的理想，才能讓和平及民主逐漸落實在人民的日常生活當中。她也說，希望以自由民主等共享價值為基礎，盼台灣跟馬紹爾群島能夠持續建立更緊密夥伴關係，在教育、文化、醫療、以及基礎建設等各方面，一起創造更多的合作成果。

最後蔡總統提到，今年11月中旬，馬紹爾群島將舉行四年一次的國會參議員選舉。她預祝凱迪議長連任成功，繼續推動各項政治理念，為馬國人民帶來更多福祉，並祝福此次訪問行程圓滿順利。

世衛組織二月在北京舉行流感疫苗會議，我方直到當天凌晨才收到邀請函，被迫缺席會議。...
世衛組織二月在北京舉行流感疫苗會議，我方直到當天凌晨才收到邀請函，被迫缺席會議。 本報資料照片
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流感疫苗馬紹爾群島北京

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