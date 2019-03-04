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批政府藐視民意 黃士修再提2核能公投

2019-03-04 17:43台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

鑒於政府仍堅持不重啟核四，公投發起人黃士修與廖彥朋表示將提出「核能減煤」、「重啟...
鑒於政府仍堅持不重啟核四，公投發起人黃士修與廖彥朋表示將提出「核能減煤」、「重啟核四」兩項公投。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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2018年11月，「以核養綠」公投獲得超過600萬票的支持，但政府卻在廢除2025非核條款後仍堅持不重啟核四，因此以核養綠公投發起人黃士修與廖彥朋4日召開記者會，表示將提出「核能減煤」、「重啟核四」兩項公投，要讓政府看見民眾拒絕空汙的決心，也呼籲中選會等單位別再處處刁難，否則他們「奉陪到底」。

用核能取代燃煤。

「核能減煤」公投召集人廖彥朋指出，一般對民主的認知應是服從多數、尊重少數，但現在政府卻變成了尊重多數、服從少數，成為一個國際笑話，也讓中華民國政府失去國際公信力。2025非核家園的條款廢除，代表的意義是民眾對於核能續用的渴望，但政府卻說已經廢除了條款，有對公投負責，其實是非常荒謬的事情。

而基於去年其他創制性公投的成功案例，因此這次提出的公投「核能減煤」，內容是立法規定在2030年時，核能發電的比例不能低於燃煤發電，而他們在構想內容時也有考慮到環保團體的想法，因此法案內容屬於相對而非絕對，只要台灣能把燃煤比例降低，那核電比例自然也可以在不低於燃煤發電的狀態下降低，因為最終考量是要拒絕空汙。

重啟核四沒問題

「重啟核四」公投召集人黃士修表示，為何政府在廢除非核條款後，依然拒絕重啟核四？因為核四已經變成政治圖騰。那又為何不乾脆直接廢掉核四？因為一旦認賠核四，要付出的金額會讓台電瞬間破產。核四這許多年來的恩恩怨怨，不如就用這次公投來畫上一個句點。他也呼籲中選會及法政處別再像去年一樣處處刁難，否則他們「奉陪到底」。

而針對經濟部長沈榮津在立法院備詢時表示，重啟核四需要n+6、7年，黃士修表示，n不一定是正數，也可以是負數，因他在2016年時曾拜訪原能會，當時主委蔡春鴻指出，在許多政治干擾前提下，重啟核四確實需要6、7年，但若排除這些干擾的話，其實只需要2、3年，後來黃士修拜訪台電、經濟部等單位，也都得到同樣的答案。

至於沈榮津指出核四相關數位操作機件遺失等問題，黃士修則打臉道，當初核二等廠使用的是類比型機件，後來也都陸續替換成數位型零件，國內外廠商都握有這類機件的相關技術，即使遺失也可以再造，沈榮津根本只是一直在找藉口逃避核四問題，根本不敢面對台灣終將缺電的困境。

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核四公投核能

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