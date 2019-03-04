3月22至28日訪陸 韓國瑜重申：不碰中央權責事務

2019-03-04 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜下午在市府召開兩岸工作小組會議，宣布將在3月22日至28日出訪香港、澳門及大陸深圳、廈門等南方城市，進行城市交流。韓國瑜重申，高市府不會碰觸中央部會權責事務，所有行程均會遵照中央法規，「請陸委會放心。」

高市府下午召開兩岸小組會議，除市府相關局處官員和專家學者、前高雄縣長楊秋興及上海、廈門等台商會長加入兩岸小組，高市不分藍綠議員也成為小組顧問，並以顧問身分參加會議。

韓國瑜在兩岸小組會議前致詞說，他當當市長不到1個月，就迎接陸委會主委陳明通到訪，代表陸委會重視高雄在兩岸關係中扮演的角色，高雄希望在南台灣能扮演區域領頭羊的角色，盼大家在公開透明的會議上可以集思廣益、踴躍發言。

韓國瑜說，根據財政部2019年1月份資料顯示，台灣跟中國大陸出口金額高達103億美元，顯示我方跟中國大陸經貿關係十分密切，也絕對不能視而不見。

但他說，目前兩岸官方交流出現停滯，兩岸兩會也停止了協商，民間也多少受到衝擊。陸客不來，對高雄將來相關產業及投資影響非常深遠，台灣在過去這段時間，因為兩岸關係的不穩定，貿易、經濟、觀光、文化交流，也都受到波及。

他呼籲政治事務不應該影響及阻礙其他相關交流活動，也相信多數台灣人民都希望兩岸關係走向和平，「雖然目前中央對我們兩岸關係的主張，可能有一點點不太一樣，但我們更應該透過及把握各種交流的可能，畢竟雙方之間的歧異，還是要透過溝通來縮小。」

韓國瑜說，如果我們認為追求和平的目標一致、也是體現民主價值，那我們應該要對自己有信心，甚至可主動出擊。高雄期盼未來能夠東西賣得出去、人進得來，希望擴展經貿範圍，跟大陸、東南亞甚至全世界的人做好朋友。

他並表示，他接任高市長以來，中央執政團隊一直對他的兩岸政策提出質疑，而他也一再重申，中央和地方權責分際，他是非常清楚的。他說，他當高市長，地方政府關注最重要就是在民生經濟，有關涉及中央部會權責事務，高雄市不會去碰。

韓國瑜說，他們會一方面努力加強跟大陸互動，同時跟東南亞及其他國家經貿交流並行，市府會配合中央新南向政策，推行南南合作；除加強對大陸招商，對新南向國家也會積極爭取各種合作機會，「不會將雞蛋放在同一個籃子」。

他並指出，對因應美中貿易情勢，應把握台商回流契機，希望中央有關機構能提供協助，讓高雄可提供更多產業用地給回流台商使用，並建請中央給高雄多支持、協助宣導，有助於台商回流政策，引領台商回流投資高雄。

為了促進兩岸經貿及文化交流，韓國瑜說，高市府預計3月22日到28日將出訪香港、澳門、深圳及廈門進行城市交流，爭取更多貨出去、人進來的可能商機，及爭取更多可能的合作機會。