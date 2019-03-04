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準中選會主委 李進勇：不在籍投票可從公投開始

2019-03-04 14:46聯合報 記者陳熙文╱即時報導

獲提名將接任中選會主委的李進勇。記者蔡維斌／攝影
獲提名將接任中選會主委的李進勇。記者蔡維斌／攝影
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行政院日前提名前雲林縣長李進勇接任中選會主委，相關資料已在2月27日函送立法院。李進勇強調會嚴守法律規定，堅持選務中立，建立人民對選務機關的信心。在中選會相關議題方面，李進勇特別提出，不在籍投票可以從公投開始，是未來思考的方向。

李進勇表示，選舉權是憲法賦予人民的參政權，為保障選舉人的投票權益，針對不能在投票日當天親自前往投票所投票的人，採行不在籍投票制度，保障其選舉權，他樂觀其成。但李進勇也強調，不在籍投票牽涉層面極廣，包括選舉人投票習慣的改變、社會信任度及需求性、選務作業增加複雜性等，應該是以循序漸進的方式，有完善規畫的前提下推動。

他指出，公投是對「事」的投票，與選舉是對「人」的投票，性質不同，認為以公民投票作為不在籍投票的開端，是可以思考的方向。不過他也表示，實務上應考量選務層面具有可行性，不影響選舉的公平性，以及人民對於投票結果公正性的信賴，才能採行。

李進勇說，目前社會及民眾對不在籍投票制度的看法及接受度不一，為確保投票人能實現自由意志，不在籍投票須在人民具有信賴及技術可行的前提下，朝社會各界最能接受，最有共識的方向規劃研議。

李進勇

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