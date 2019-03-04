影／保存文物收藏豐！ 國民黨黨史館 看名人還能尋先人

2019-03-04 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



成立124周年的中國國民黨，伴隨中華民國的成立至今，擁有豐富的黨史資料，再加上陸續收集或接受捐贈而還的黨史收藏，讓國民黨黨史館館藏豐富，舉凡國父孫中山的配槍、配劍，抗戰時期的砲彈，甚至是張大千畫作，館藏琳瑯滿目。

此外，由於早期國民黨中常會是整個國家國政方針重要的決策機構，所有經過歷次中常會的文件資料也都被保留下來，這也是研究國家政經發展的重要參考資料。

黨史館副主任吳敏表示，黨史館閱覽室平時一、三、五對外開放，包含外籍人士、陸人等所有人都可以前往查閱資料，查閱過程，一次最多能調閱10件實體文件或數位檔案，但閱覽室不開放拍攝與複印，不過能攜帶筆電或筆記本直接記錄抄寫。

吳敏說，即使民眾在家，也可上網直接使用黨史館檢索系統，需進一步調閱再帶證件到黨史館閱覽室申請即可。

只不過到黨史館查閱資料，有時不是為了要重溫大時代記憶，由於兩岸的分治歷史，不少人到黨史館調閱資料是為了要尋親，調查曾與國民黨一起來台的先人紀錄。

吳敏回憶，之前就有大陸的老奶奶到黨史館查閱歷史資料，看能不能找到一點痕跡，知道當初戰亂時跟著國軍來到台灣的哥哥到底做過什麼事情，最後黨史館不僅提供可搜尋到的資料供參考，甚至還協助聯繫忠烈祠，找到這位奶奶哥哥的牌位等資料。

而為讓屬國民黨無形資產的黨史文物能被永續保存，吳敏表示，因黨史資料、黨史收藏，多為紙本文物，為妥善保存，像是小圖書館的黨史館庫房一直維持恆溫19至21度C，濕度也控制在約19%左右的稍微偏乾環境。

此外，被調閱的黨史資料，也會視情況以非接觸式掃描器，以600至1200dpi畫素數位化建檔，在可永續供調閱前提，減少相關史料再被實體翻閱機會。文傳會副主委唐德明說，數位化檔案至少要與原件達一比一規格，未來若有展覽需求也可做為輸出圖像。

只不過蔡政府執政後，黨史館也成轉型正義標的之一，促轉會更是磨刀霍霍要清查。不過唐德明表示，現在黨產會與促轉會對黨史館館藏影響還不是這麼大，製造最大的問題在於黨產遭凍結，黨務經費拮据，受限經費與能力，讓黨史資料數位化進度緩慢。

為了開源，唐德明說，黨史館自2017年起訂定「藏品及資料圖像授權利用收費標準」，對於外界有意複製黨史資料發行出版品營利，會要求付費取得授權，像目前申請授權以照片與圖畫居多，會一禎禎計算權利金，這也成國民黨唯一可創造收入項目。