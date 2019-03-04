影／小英搞壞兩岸關係阻外銷？民進黨拿農漁出口數據駁

2019-03-04 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



總統蔡英文就任至今兩岸關係急轉直下，許多農民責怪造成農產出口受阻、農產經常滯銷致農民血本無歸，因而在農業區支持度空前低迷，這次立委補選更成為藍營候人猛攻議題。農委會前副主委李退之今天與民進黨台南市部開記者會，拿出農委會統計顯示，強調台灣農漁產出口過去一年創新高，質疑對手國民黨參選人謝龍介為了選舉，靠唱衰與假消息來抹黑。

謝龍介對綠營的指責攻擊不以為然，反問如果政府真的「像你們說的做得這麼好，九合一大選為何慘敗？為何農漁產區更是一敗塗地？」謝龍介表示，他過去4年不過一介議員，就持續幫忙在地農漁民四處爭取訂單找出路，對手拿數字出來要他回答，不如去問產地農漁民，看農漁民是什麼想法。

台南市立委補選戰況激烈，謝龍介先前幾波「為農漁民爭取訂單」、民進黨害慘農漁民文宣引發熱議，對選情造成影響更對民進黨參選人造成壓力，李退之與民進黨台南市黨部今天召開「割稻尾」說明會，指責謝龍介為了選舉成天在造謠抹黑。

李退之表示，回顧2018年我國農產品外銷金額達到54.7億美元，創下過去20年來的新高，其中水果外銷1.3億美元，較2017年相比成長近3成，此外為了建立外銷品牌形象及曝光度。

他說，農委會去年續推動TGA「品牌好農、行銷臺灣」品牌輔導工作，補助國內縣市政府、公（協）會及農民團體，配合外貿協會赴日本、美國、香港、中國、加拿大、中東及新南向國家參加食品展及國際專展31場次；另在日、韓、星、馬、及美國、中國舉辦「臺灣蔬果節」，

中央也配合貿協、各縣市政府及農民團體赴海外進行農產品宣傳活動，並推動香港農產品海外據點計畫、跨境電商計畫推動港澳、星馬、日本等海外新零售市場模式等，這些努力讓2018年臺灣農產品外銷日、韓金額成長6%，出口到新加坡、馬來西亞金額也超過17%。同時媒合業者與農民契作契銷設置外銷供果園及蔬果集團產區計14642公頃。

李退之強調，我國和中國的農產品貿易起源自阿扁總統的小三通，但是出口金額在馬總統執政後期卻開始衰退，一直到小英總統就職後才回溫並屢創歷史新高。這是全體農民、研究人員和農政單位努力的結果。很歡迎不分朝野大家一起來賣台灣農產品，不分是賺美金、日幣、還是人民幣。