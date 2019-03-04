影／柯韓會不見面是默契？柯文哲：我們只是在做自己

2019-03-04 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 顏凱勗 ╱即時報導



台北市長柯文哲228這天從台北騎自行車南下到高雄，完成任內第二次的「一日雙城」，不過原本外界猜測抵達高雄的柯文哲，有可能會和剛出訪回國的高雄市長韓國瑜會面，完成眾所期待的「柯韓會」，不過柯文哲3月1日卻是和工商界大老們用餐完後，直接驅車南下屏東賞燈節，對此就有國民黨高雄市議員爆料，兩人不會面的原因，可能跟總統大選有關，由於兩人現在都是外界公認的總統大選熱門人選，加上韓國瑜目前聲量超越柯P，雙方見面不見得有利。

不過對此柯文哲4日受訪則是輕鬆看待，認為友情依然沒變，見面只要兩人方便就好，沒必要一定誰要見誰，老是變成話題，自己都覺得奇怪。柯文哲還加碼爆料：「民進黨只要拱韓國瑜，國民黨4個太陽就不見了，然後國民黨拱柯文哲，那蔡英文就受到威脅」最後才發現自己和韓國瑜都在做我們自己，兩人都沒變。

而柯文哲最近動作頻頻，先是親自登門拜訪前總統李登輝，接著下高雄又找了前總統陳水扁，被認為是想操作「棄英保柯」，甚至能鬆動深綠選民結構，柯文哲也回應，都是出自於好友及醫生身分，關心李登輝和陳水扁兩位前總統，他也說因為陳水扁當過台北市長及兩任總統，有時候能請益一些問題，還能知道一些「知識」，這也不是什麼壞事。