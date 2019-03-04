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準婆婆要求禁回娘家 孝女挺肚：高攀不起

反同專法內容搶先曝光 定義同性婚姻為「家屬關係」

2019-03-04 13:35聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院日前推出同性婚姻專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案，明將於立法院進行處理。對此，反同團體也提出對案「公投第12案施行法」，現正與立委們連署中。法案內容明確定義同性結合為「家屬關係」，而非婚姻關係。

據了解，下一站幸福盟等反同團體今上午拜會國民黨團，盼國民黨立委能支持他們所提出的專法草案，國民黨團將於明上午舉行黨團大會決定是否支持反同方提案，或是提出黨團版本。

反同團體提出「公投第12案施行法」全文。圖／讀者提供
反同團體提出「公投第12案施行法」全文。圖／讀者提供
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國民黨同性婚姻行政院

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