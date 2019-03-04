反同專法內容搶先曝光 定義同性婚姻為「家屬關係」

2019-03-04 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院日前推出同性婚姻專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案，明將於立法院進行處理。對此，反同團體也提出對案「公投第12案施行法」，現正與立委們連署中。法案內容明確定義同性結合為「家屬關係」，而非婚姻關係。