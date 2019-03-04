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邦交國外交戰緊繃 外長：守得住

2019-03-04 13:37台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

外交部長吳釗燮對於當前國際情勢，坦言將受到中國的外交攻勢，但目前外交關係相對穩定...
外交部長吳釗燮對於當前國際情勢，坦言將受到中國的外交攻勢，但目前外交關係相對穩定。(photo by 立法院國會直播截圖)
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外交部長吳釗燮4日前往立院受質詢，針對現今國際情勢表示，今年很可能要面對中國強勢的外交戰，但他對目前踏實外交的成果有信心，認為目前的17個邦交國關係應該「相對穩定」；此外，立委們對日前爭議不斷的城市外交，要求外交部表態他們在之中所扮演立場，吳釗燮保證主動配合城市外交，但也會尊重地方市長團隊的自主意見。

外交戰不好打

外交部長吳釗燮4日前往外交及國防委員會接受質詢，談及因各方原因（包含：我國選舉、美中貿易戰、多起領袖高峰會以及中國內政）影響，今年我國可能會遇到中國強烈的外交戰攻勢，吳釗燮坦言，這場外交關係爭奪戰不會太好打，但由於踏實外交方針的落實，加上目前看來與理念相近的各國關係理想，有信心能守住17個盟國。

談及踏實外交之方針，吳釗燮列出幾點。首先，我國與幾個理念相近國互動越趨緊密，美、台關係穩健提升，受美行政部門及國會多次支持，台、日政要的互動頻繁度與層級都漸漸上升；其次，我國積極參與國際事務，以去年的APEC高峰會為例，張忠謀所率領的使團功勞不少；外交部持續在互聯網上提升我國認知度，像透過粉絲專頁與推特等。

其中，吳釗燮更強調踏實外交的一大理念：與無邦交關係國之實質合作。吳釗燮舉我國與南非辦事處的合作計畫為例。自2014年起，2方辦事處以司法機關間的資訊交流為出發點，在2015年終於談妥異地合作計劃之簽署，雙方將增加刑法互助的資訊交流，舉行辦事處談論會、互訪等，以期增加實質經驗互利。

城市外交惹議

此外，談及近期吵得沸沸揚揚的城市外交，綠委羅致政指出，高雄市長韓國瑜出訪馬來西亞吉隆坡市時，傳出被該國市長「放鳥」。對此，吳釗燮回應，外交部對於地方首長出訪都會主動給予幫忙，包含進行禮遇通關、接洽推動農產品等事務；不過，他也說，首長會面若牽扯到官方拜會層級，外交部並不會主動介入，這些事務都尊重市長自主意見，意指未插手2位市長的會面事務。

雖然吳釗燮此語看似「安穩過關」，但藍委江啟臣接手砲擊，舉日前台北市長柯文哲出訪以色列坐在機場之事，質疑外交部不是說會幫忙禮遇通關，怎麼讓柯市長席地而坐？難道我國被打壓到連貴賓室都無法提供。

對此，吳釗燮強調外交部立場都是主動的，將持續了解當下狀況，也承諾若有必要會再予以說明。

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吳釗燮

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