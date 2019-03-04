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影／否認獨立參選！王金平：我最有能力團結國民黨

2019-03-04 13:29聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

國民黨內部因黨主席吳敦義表示2020總統大選「不排除二階段徵召」而產生許多雜音，外界認為國民黨恐怕因此分裂，讓總統蔡英文乘著這股內鬥浪潮順利連任，有意角逐總統大位的「藍色太陽們」也不敢大意，紛紛澄清自家人並沒有分裂，立法院前院長王金平今（4）日上午在接受媒體訪問時，四度握拳稱「自己是最有能力團結國民黨的人」，被問到吳敦義似乎屬意提名高雄市長韓國瑜出來征戰，以及內部產生分裂現象，王金平都閃避話題秒回「這些都是假議題」，至於脫黨獨立參選的可能性？也遭王金平否認到底。

立法院前院長、立委王金平在臉書公布，因緣俱足再辛苦也要為了台灣打拚，將於3月7日...
立法院前院長、立委王金平在臉書公布，因緣俱足再辛苦也要為了台灣打拚，將於3月7日正式宣布投入總統大選，為國家與人民盡最大的心力。面對外界指國民黨中央將徴召高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐總統大位？王金平上午受訪表示，徵召是假議題，並指自己是最能團結國民黨的人。記者黃義書／攝影
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王金平國民黨吳敦義

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