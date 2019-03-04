台南立委補選謝龍謝擊中要害？綠營急撇清

2019-03-04 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選選戰激烈，謝龍介大打農漁民牌，直攻綠營基本盤，讓對手跳腳 ，今天「最強村姑」陳筱諭及民進黨都出來開記者會，指謝龍介幫農漁民賣產品，根本就是不實的謊言。

但謝龍介也回嗆，「 不幫忙也不要講風涼話」，表示希望看到大家都出來幫忙農漁民賣產品，更希望綠營能夠突破九二共識把產品賣到大陸等其他國家。

無黨籍候選人陳筱諭今召開記者會，公開向謝龍介下戰帖，針對「找盤商和麻豆柚農簽約賣文旦柚會發大財」議題在麻豆代天府進行辯論。陳還委婉勸說龍介阿北，不要再演戲給五王爺看，否則五王會生氣喔！

陳筱諭表示，龍介阿北說要幫麻豆柚農賣100個貨櫃的文旦柚，差不多280萬公斤，麻豆一年文旦總產量也才2200萬公斤，經過分級分類後，總量更少，麻豆柚農只有少數幾個人每年可以產出10萬斤柚子，要簽訂如此大量合約，怎麼可能没有柚農知道這件事？很明顯是在騙選票。

民進黨市黨部也表示，謝龍介屢屢以自己賣了幾公噸幾公噸的水果作為推銷自己的政見，卻從未說明是誰買的？賣到何處？更未提出過任何農業產銷的具體策略與政策？事實上台灣的農產品外銷是逐年屢創新高，這些成績是所有農民、農政單位及各農產系統大家努力的結果，絕非膨風吹牛的謝龍介議員所說全是自己的功勞。