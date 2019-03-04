缺席世衛疫苗會議 吳釗燮：參加為何需中國同意？

2019-03-04 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ╱台北報導



外交部長吳釗燮上午在立法院國防外交委員會，談到缺席世衛疫苗會議時表示，如果事事都要經過中國同意，這是我方無法接受的。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

世界衛生組織2月21日在中國大陸北京舉行流感疫苗選株會議，我方直到當天凌晨才收到邀請函，最後缺席會議。民進黨立委陳曼麗今天在立法院外交國防委員會質詢說，為什麼無法張羅一張機票去北京？困難或問題在哪？外交部長吳釗燮答稱，這是原則問題，「為什麼我們的專家要去參加，需要中國同意？」

這是我國自2014年受邀參與流感疫苗選株會議以來，首度缺席。吳釗燮一早受訪說，台灣人民被排除在外，感到非常遺憾，由這件事情看得出來，「世界衛生組織的確有檢討必要」。

陳曼麗質詢說，北京距離台灣不算遠，為什麼不能收到通知後，趕快張羅機票飛過去？吳釗燮說，這是原則問題，「為什麼我們的專家要去參加，需要中國同意？」他強調，如果事事都要經過北京同意，這是我方沒無法接受的。

吳釗燮說，同樣是原則問題，為什麼我方參加世衛組織專家技術會議，必須等到最後一刻知道，不能讓我們提早知道、提早準備？若我方需要等待，買機票到那邊等，或最後一刻接到通知再去，這會被覺得我方是接受中國或世界衛生組織矮化我方的做法。

陳曼麗說，我方應該要有因應策略，畢竟在中國大陸開會的機率不低；吳釗燮回應說，世衛組織的專家技術會議，「我們申請參加被拒絕的次數還滿高的」。他透露，我們參加技術會議，很多次連獲得對方的回答都沒有，但理念相近國家如美國、加拿大，絕對支持我方參加會議。

吳釗燮說，世界衛生組織成立的宗旨，是要全人類都能夠獲得最高標準衛生醫療造福，台灣人民卻被排除在外，世界衛生組織的確有檢討必要，會有這樣的情況發生，「當然是中國的壓力」。

媒體追問今年世界衛生大會參加情形，吳釗燮說，活動參加部分仍然依照進程處理，也不斷爭取理念相近國家對我們的支持。