找盤商賣麻豆文旦柚真能發大財？陳筱諭邀謝龍介辯論

2019-03-04 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選，無黨籍候選人陳筱諭今召開記者會，公開向謝龍介下戰帖，針對「找盤商和麻豆柚農簽約賣文旦柚會發大財」議題在麻豆代天府進行辯論。陳還委婉勸說龍介阿北，不要再演戲給五王爺看，否則五王會生氣喔！

陳筱諭與數十名麻豆柚農上午齊聚代天府五王廟前共同召開記者會，陳筱諭表示，龍介阿北說3月8日要找盤商到五王廟簽約，要幫麻豆柚農賣100個貨櫃的文旦柚，她說，100個貨櫃，以較小的20尺櫃來算，每櫃最多裝2萬到2.8萬公斤，100個貨櫃就要帶走280萬公斤的文旦。

她說，麻豆一年文旦總產量也才2200萬公斤，經過分級分類後，總量更少，麻豆柚農只有少數幾個人每年可以產出10萬斤柚子，要簽訂如此大量合約，怎麼可能没有柚農知道這件事？

陳筱諭質疑，謝龍介這套話術意圖很明顯，分明故意炒作選舉，騙選票。她強調，麻豆文旦8成是產地自銷，都有自己的客戶，請龍介阿北不要演戲給五王爺看，不要消費五王爺，更不要再愚弄農民，五王會生氣喔。