親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線設計缺失
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

教室裡的頭蓋骨是誰？日本學校「真實人骨模型」事件

礦業修法恐歸零 環團憂：改革還差關鍵一步

2019-03-04 12:10聯合報 記者林麗玉╱即時報導

礦業修法好不容易去年5月底，立院第9屆第5會期結束前送出經濟委員會，不過至今過了將近一年，修法卻停滯不前，環保團體擔憂，立院本會期若不儘速修法通過，基於屆期不連續，礦業修法恐歸零。

台灣蠻野心足生態協會、地球公民基金會、環境權保障基金會等環保團體今天聯合舉行記者會，呼籲本屆經濟委員會召委廖國棟、立法院長蘇嘉全，在本會期儘速召開協商，讓礦業法修正草案完成二、三讀，也能還給山林及礦下居民重要的公平正義。

地球公民基金會花東山林組長黃靖庭提到，採礦與環境保護、土地正義之間的扞格，已經在台灣島上衝突超過30年，衝突的源頭就是現有老舊落伍的礦業法，包括只要將租金提存法院之後，不需經過地主同意，業者就可以在礦業法的保障下採礦，侵害人民財產的「霸王條款」；還有礦權展延幾乎百分之百核准，駁回為例外的制度設計，也直接造成礦業主長期壟斷採礦利益，同時也剝奪其他主管機關的管理實權，而這些老舊過時的條文，都必須儘速完成修法。

黃也提到，本會期行政院列出的93項優先法案中，並沒有礦業法，儘管他們並不意外，但這兩年的礦業修法，其實很多關鍵條文，委員會內都已經有高度共識、獲得委員支持，尤其今天舉行記者會同時，就有一處關西國家礦場正進入環評程序，呼籲民進黨政府及各政黨，重視礦業修法這張難得的成績單。

新竹關西鎮居民宋明光也出席記者會，宋表示，他們的家園就距離礦場150公尺，農田緊鄰著礦場，從小只要礦場採礦時，一天就會炸兩次山，居民若沒有躲好就會受傷，他們從小就生活在這種恐懼之中，原本關西這個礦場幾年前被劃為礦業保留區，但沒想到3年多前傳出要復礦，現在金山里年邁的阿公、阿嬤也被迫要為礦場抗爭，南北奔波，身為礦場附近居民，要求政府及立委重視，礦業法必須盡快修正。

環保團體今舉行記者會，呼籲改革還差關鍵一步，否則礦業修法恐歸零。 記者林麗玉攝影...
環保團體今舉行記者會，呼籲改革還差關鍵一步，否則礦業修法恐歸零。 記者林麗玉攝影。
分享

礦業法經濟行政院

相關新聞

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 11:17

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 11:13

找盤商賣麻豆文旦柚真能發大財？陳筱諭邀謝龍介辯論

2019-03-04 12:25

朱立倫做好做滿軟肋 周錫瑋：不是昨是今非、昨非今是

2019-03-04 12:00

台南立委補選民進黨內部民調 郭謝兩人纏鬥中

2019-03-04 11:58

呂秀蓮：陳水扁曾想爭取諾貝爾和平獎

2019-03-04 11:55

機場席地而坐外館人員被懲處？ 柯Ｐ：小題大作stupid

2019-03-04 11:53

否認曾說陳水扁裝病 柯文哲：他真的病了

2019-03-04 11:50

【重磅快評】邱吉爾打張伯倫 剖析小英兩岸論述新策略

2019-03-04 11:26

黃士修再推「核能減煤」公投

2019-03-04 11:19

我缺席世衛疫苗會議 吳釗燮：不接受事事都要北京同意

2019-03-04 10:55

陸方對我邦交國挖牆腳？ 吳釗燮：我們的努力不會終止

2019-03-04 10:32

陳水扁可以當網紅？ 立委要法務部別再推給台中監獄

2019-03-04 10:05

我缺席世衛疫苗會議 吳釗燮：世衛有檢討必要

2019-03-04 09:31

吳敦義拋兩岸簽署和平協議 林濁水提出九問

2019-03-04 09:16

蔡英文籲台日安保對話 孫大千：把自己當武林盟主？

2019-03-04 08:15

消滅燃油車？ 蔡總統：假消息

2019-03-04 01:00

明年高市立委選舉 藍喊八仙過海

2019-03-04 00:57

吳釗燮：北京可能再謀奪我邦交國

2019-03-04 00:45

邀請函當天才收到… 世衛疫苗會議 我5年來首缺席

2019-03-04 00:38

對決黃國昌 孫繼正擬選立委

2019-03-03 23:49

上任50天拍短片 蘇貞昌自誇：體力怎麼這麼好！

2019-03-03 22:49

不跟統促黨直播真俗辣？館長：我怕被冠上賣國賊罪名

2019-03-03 22:04

台北市議員高嘉瑜人氣高 將轉戰節目主持人

2019-03-03 21:11

228補賠償及財產返還 促轉會：仍須有法源依據

2019-03-03 20:47

與機車公會餐敘 蔡英文：我會到機車行泡茶聊天

2019-03-03 19:53

世衛流感疫苗會議 疾管署：由外交部通知才參加

2019-03-03 19:34

新毒管法鼓勵 吹哨者檢舉可獲獎金

2019-03-03 18:39

影／暖冬補助款遲到 林佳龍：政策是成功的，會不斷檢討

2019-03-03 18:20

吳釗燮明赴立院報告 坦言北京還會搶我邦交國

2019-03-03 17:34

館長諷白狼嗆不跟賣國賊直播 統促黨員：膽小如鼠俗辣

2019-03-03 17:29

當日才被通知！台灣首缺席WHO流感疫苗選株會議

2019-03-03 17:02

台南立委藍綠誰會贏？ 吳子嘉：再公布會被民進黨開除10次

2019-03-03 16:57

陳師孟談228：傷口灑鹽沒有錯 只因還沒癒合

2019-03-03 15:59

齊為國民黨立委輔選 張善政、朱立倫王不見王

2019-03-03 15:58

對岸網友送掃帚給蘇貞昌？Kolas：沒有收到相關包裹

2019-03-03 15:50

今年是地方創生元年！蘇貞昌用「長輩圖」說明白

2019-03-03 15:39

美中貿易大戰 游錫堃：台灣要用選票顧好主體性

2019-03-03 14:59

蘇揆談都蘭部落產業 長輩圖秒懂地方創生

2019-03-03 14:49
看更多

熱門文章

綠擬恢復公教年資補償 李來希：重點不在這！

2019-03-03 12:32

館長諷白狼嗆不跟賣國賊直播 統促黨員：膽小如鼠俗辣

2019-03-03 17:29

澄清沒感冒 韓國瑜：雖不是鋼鐵俠但也不是林黛玉

2019-03-03 18:51

3大要命設計…斑馬線殺人 上月連數起

2019-03-03 23:33

當日才被通知！台灣首缺席WHO流感疫苗選株會議

2019-03-03 17:02

重提賭輸掃地 余天酸沈富雄：比我老腦袋不清楚了

2019-03-03 21:17

國軍下令撤下臉書招募資訊貼文 原因是這樣

2019-03-03 14:08

機場席地而坐被砲轟做作 柯文哲反嗆：台灣社會很假掰

2019-03-03 12:59

韓國瑜爭取訂單被看不起 謝龍介：農漁民私下幫我拉票

2019-03-03 17:44

蔡英文籲台日安保對話 孫大千：把自己當武林盟主？

2019-03-04 08:15

【即時短評】柯文哲操作「棄英保柯」牽制蔡連任之路

2019-03-03 22:59

柯文哲、韓國瑜「高來高去」的政治話語 你聽懂幾分？

2019-03-04 08:00

總統提名留徵召？徐世榮批吳敦義詭辯、算計同志

2019-03-03 15:04

吳釗燮明赴立院報告 坦言北京還會搶我邦交國

2019-03-03 17:34

台南立委藍綠誰會贏？ 吳子嘉：再公布會被民進黨開除10次

2019-03-03 16:57

獨／「斑馬線殺人」居高不下 關鍵3大要命設計

2019-03-04 00:06

文大女生告別式「別讓憾事重演」

2019-03-04 01:49

台南立委補選／綠陷苦戰 憂海嘯向北走

2019-03-04 00:53

柯文哲機場為手機充電引熱議 陳冠廷：遺憾被插座完勝

2019-03-03 22:21

胡幼偉：拱韓工具性價值 終結專制、小丑、老派政治

2019-03-04 08:23

獨／反同專法藍綠都有立委簽了 明天將送案處理

2019-03-04 11:59

軍校校友會借不到中正紀念堂？其實是自己人借走

2019-03-03 20:56

國軍擦槍噩夢out！黑科技槍管 射1萬顆子彈也免保養

2019-03-04 10:00

對岸網友送掃帚給蘇貞昌？Kolas：沒有收到相關包裹

2019-03-03 15:50

國民黨選總統的社會氛圍 學者：幕僚、小編都不敢講

2019-03-03 20:31

台北市議員高嘉瑜人氣高 將轉戰節目主持人

2019-03-03 21:11

胡幼偉：王金平喬遍天下 其政壇下一步應該可以喬

2019-03-03 17:03

影／挺朱立倫選總統？ 馬英九：一開始就支持他

2019-03-03 18:08

再批「保留徵召」 王金平：No More換柱

2019-03-03 20:16

不跟統促黨直播真俗辣？館長：我怕被冠上賣國賊罪名

2019-03-03 22:04

陳水扁可以當網紅？ 立委要法務部別再推給台中監獄

2019-03-04 10:05

公車加裝盲點偵測 搶救「致命的一秒」

2019-03-04 00:08

明年高市立委選舉 藍喊八仙過海

2019-03-04 00:57

體力勝韓國瑜？ 柯文哲邊咳邊爬山

2019-03-03 23:50

潛艦國造原型艦設計下周見真章 海軍：準備好了

2019-03-04 10:49

邀請函當天才收到… 世衛疫苗會議 我5年來首缺席

2019-03-04 00:38

對決黃國昌 孫繼正擬選立委

2019-03-03 23:49

戰線拉長至2020！反同團體空陸總動員 迫立委表態

2019-03-03 20:42

「從一開始就支持」馬英九表態挺朱立倫

2019-03-04 00:12

每天嗡嗡嗡網路聲量仍輸韓國瑜 柯P：我不是來當部落客

2019-03-04 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top