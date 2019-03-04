礦業修法恐歸零 環團憂：改革還差關鍵一步

2019-03-04 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



礦業修法好不容易去年5月底，立院第9屆第5會期結束前送出經濟委員會，不過至今過了將近一年，修法卻停滯不前，環保團體擔憂，立院本會期若不儘速修法通過，基於屆期不連續，礦業修法恐歸零。

台灣蠻野心足生態協會、地球公民基金會、環境權保障基金會等環保團體今天聯合舉行記者會，呼籲本屆經濟委員會召委廖國棟、立法院長蘇嘉全，在本會期儘速召開協商，讓礦業法修正草案完成二、三讀，也能還給山林及礦下居民重要的公平正義。

地球公民基金會花東山林組長黃靖庭提到，採礦與環境保護、土地正義之間的扞格，已經在台灣島上衝突超過30年，衝突的源頭就是現有老舊落伍的礦業法，包括只要將租金提存法院之後，不需經過地主同意，業者就可以在礦業法的保障下採礦，侵害人民財產的「霸王條款」；還有礦權展延幾乎百分之百核准，駁回為例外的制度設計，也直接造成礦業主長期壟斷採礦利益，同時也剝奪其他主管機關的管理實權，而這些老舊過時的條文，都必須儘速完成修法。

黃也提到，本會期行政院列出的93項優先法案中，並沒有礦業法，儘管他們並不意外，但這兩年的礦業修法，其實很多關鍵條文，委員會內都已經有高度共識、獲得委員支持，尤其今天舉行記者會同時，就有一處關西國家礦場正進入環評程序，呼籲民進黨政府及各政黨，重視礦業修法這張難得的成績單。