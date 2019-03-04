蘇貞昌玩文字遊戲 違反公投惹民怨

2019-03-04 12:57 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



蘇貞昌日前面對能源質詢，上任之後路難走(photo by 影片截圖) 分享 facebook

去年11月24日，全民曾廢時耗力、辛苦排隊的前往公投，結果行政院針對公投過關的第16案「以核養綠」及第12、14等愛家公投結果卻怠於執行，甚至院長蘇貞昌還玩弄文字遊戲，提出同志婚姻專法，使愛家公投落空，恐令「討厭民進黨」的效應延續到2020。

據了解，幸福盟與其他宗教團體將採取一、發動立委提出「公投10、12案施行法（同性共同生活法），趕上三月五日的立法院審議；二、發動全台灣七百多萬公投贊成人士包圍立法院；三、召開記者會，譴責蘇貞昌院長。

同婚專法違反民意

由幸福盟等團體提出的愛家公投，有高達7成多贊成民法婚姻限定一男一女；有6成1同意以專法保障同性伴侶而不修改民法定義的婚姻形式。但行政院送出來的「司法院釋字第748施行法」，依舊將「同性婚姻關係者」的許多法律關係，「准用」民法相關規定。這其實就已等同是同性「婚姻關係」的一項法律，民進黨政府竟明目張膽，視此公投結果如無物。

依據公投法第30條規定，行政院應於公投案通過後3個月內（2019/02/24前），依據公投結果（765萬票通過公投第10案）制定相關法律。公投第10案主文是：「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」因此，行政院應該提出民法修正案，將現行民法沒有針對婚姻做明確規定之闕漏予已補正。如民法第972條《婚約，應由男女當事人自行訂定》，應增列第二項，按公投第10案主文規定為《婚姻應限於一男一女的結合》。

針對蘇貞昌院長發表一番「同性戀是天生、自然...不可能因為治療而使同性戀者變成異性戀」的談話，也令愛家公投者感覺莫名其妙。

意識型態拒以核養綠

另外，去年11月的公投，1000餘萬公投票中有6成同意「以核養綠」，但行政院長蘇貞昌日前依然捧著民進黨「廢核」的主張，宣稱公投案中「沒有以核養綠」4個字，拒絕重啟核電，令所有投下同意「以核養綠」的人充滿挫折與不滿；也難怪基層百姓痛斥「這些老政治人物都該下台了」。

黃士修等人提案的「以核養綠」公投案，主文內容除了「您是否同意…應廢除電業法第95條第一項」，目的即在訴求終止2025年非核家園政策，並重啟核電機組，以大幅減少燃煤發電，未來再按部就班、漸近廢核。但蘇貞昌卻說，政府已廢了電業法規定，對民眾希望重啟核電、以降低燃煤機組所造成的空污危害之訴求避而不談。

如果當初不是中選會明顯阻攔「以核養綠」公投的成案，這4個字可能還沒有多少人知道。但經過一番爭辯、抗議、絕食、打行政官司，在媒體的充分報導下，台灣上千萬台灣民眾都知道，那就是「以核養綠」的公投案。

那些會去投票的公民，包括投反對票者，難道完全不知道這一項就是「以核養綠」公投嗎？只為了個人及政黨的政治訴求與利益，蘇貞昌卻還要玩文字遊戲。總之，能源政策與核電是科學問題，有良心的政治人物實不應讓人民陷於意識之爭。

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