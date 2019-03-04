朱立倫做好做滿軟肋 周錫瑋：不是昨是今非、昨非今是

2019-03-04 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



國民黨諸太陽都有意願角逐2020總統，基層卻力推高雄市長韓國瑜；表態參選的前台北縣長周錫瑋今受訪表示，「大家真的不必把韓國瑜當目標」，他提出兩階段初選制並不是要推韓國瑜；而昨天新北市前市長朱立倫表示，支持韓國瑜全力拚市政，這番話由上屆帶職參選未果的朱說來，周錫瑋說「很多事情也不是昨是今非、也不是昨非今是」。

周錫瑋說，韓國瑜很辛苦很為難，要支撐這麼大的壓力及工作推動，請大家關心韓國瑜，「不要把他拿出來當目標」，他的兩階段初選制是希望找出「能夠贏的那個候選人」，不是要推韓國瑜，要大家千萬別誤解他的原意。周錫瑋還說，「難道王院長不能成為最強的總統候選人嗎？」而他自己也有信心可以成為最強的候選人。

至於昨朱立倫說，支持韓國瑜全力拚市政，2016年請假參選的朱立倫，敗選後全力拚市政，這一喊話讓外界充滿想像；周錫瑋說，「很多事情也不是昨是今非、也不是昨非今是」。他說，大家真的不必把韓國瑜當目標，讓韓肩頭壓力輕一點。