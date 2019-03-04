台南立委補選民進黨內部民調 郭謝兩人纏鬥中

2019-03-04 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市立委補選民進黨內部民調顯示，支持郭國文的選民投票意願，高於謝龍介超過一成，台南市黨部表示，由於這次的補選投票率是關鍵，所以目前看起來郭國文的情勢看好。

但台南市黨部執行長蔡麗青也坦言，除了前述的投票意願 ，黨部進行的支持度民調，郭國文與謝龍介兩人一直處於纒鬥的狀況，之前郭國文曾經有贏謝龍介1%，但是兩人差距不大，互有高低。

但她強調，綠營選民已出現回流跡象，使得本區立委選情逐漸明朗化，郭國文穩健取得上風。

蔡麗青說，黨內分析綠營選民回流原因，主要分為三點。第一，賴清德前院長進行苦行僧式的拜票，甚至扭傷腳也要堅持繼續拜票行程，使得地方基層大受感動，願意再一次相信民進黨。

第二，在黨主席卓榮泰的支持下，黨內不分派系大團結進行輔選，連日來不斷有重量級人物前來為郭國文輔選，包括黃國書立委、管碧玲立委、劉世芳立委甚至是原本曾是競爭對手的李俊毅委員，選民感受到黨內大團結氛圍，提高投票意願。

第三個重要原因是陳水扁前總統的中立化，陳前總統也深知此戰對台灣未來的重要性，本土勢力在此重要時刻決不能分裂，使得親痛仇快。綜合以上三點，綠營選民開始擺脫之前低迷的士氣，投票意願提高，讓郭國文逐漸取得上風。

而在選民投票意願上，蔡麗青指出，根據民調數據結果，郭國文比謝龍介高出一成，而其他參選者只剩下個位數。分析謝龍介的民調數據，是在中間選民這一塊嚴重流失，分析其原因，在於謝龍介捲入國民黨初選內鬥紛爭，由於謝大力吹捧韓國瑜的結果，使得謝龍介流失國民黨內本土派選民的支持，造成不可逆的傷害。