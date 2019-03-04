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柯文哲出訪席地而坐充電　吳釗燮：我們馬上了解

2019-03-04 11:41聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

外交部吳釗燮上午在立法院國防及外交委員會備詢時，面對立委指台北市長柯文哲日前出訪以色列時，一張在當地機場席地而坐充電照片，質疑外交部代表處沒有人到場協助，讓首都市長坐在地上，是失職並要求懲處代表一事表示，我們馬上了解。

柯文哲出訪席地而坐充電，外交部長吳釗燮上午在立法院國防及外交委員會備詢時表示我們...
柯文哲出訪席地而坐充電，外交部長吳釗燮上午在立法院國防及外交委員會備詢時表示我們馬上了解。記者黃義書/翻攝
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柯文哲出訪席地而坐充電，外交部長吳釗燮上午在立法院國防及外交委員會備詢時表示我們...
柯文哲出訪席地而坐充電，外交部長吳釗燮上午在立法院國防及外交委員會備詢時表示我們馬上了解。記者黃義書/攝影
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外交部吳釗燮立法院

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