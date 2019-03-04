【重磅快評】邱吉爾打張伯倫 剖析小英兩岸論述新策略

2019-03-04 11:26 聯合報 主筆室



距離總統大選只有十個月，現在看起來，蔡英文的兩岸政策，並不是要走陳水扁越來越獨的老路線，以爭取光譜中綠色的半邊，反而是在不改變兩岸政策的前提下，要把國民黨打成張伯倫的投降主義，自己是堅定不妥協的邱吉爾，爭取其他國家的支持。

蔡英文在接受CNN訪問時說，面對北京與日俱增的勢力，台灣雖居於下風，但仍防守著自由民主世界的第一線，中國想要成為世界霸權，如果習近平目標放在中國疆界之外，台灣將是第一個目標。

蔡英文接著在產經新聞專訪時，向日本政府喊話，為因應中國大陸的威脅，在台日關係下個階段上，有必要開始強化安保對話，她自己在臉書發文指出，透過專訪，「希望國際了解台灣存在的重要性」。

蔡英文敏感的察覺國際對中國崛起的疑懼，在這兩則訪問確定了她的競選基調：面對中國的霸權威脅，台灣是防衛的第一線，國際必須與台灣安全合作來支持台灣，進而支持台灣的蔡英文政府。

面對這樣的基調，國民黨的回應是軟弱無力的，被問到如何看待蔡英文想要跟日本進行安保對話，前總統馬英九回應表示，他覺得「台灣的安全，最重要的是要維持兩岸的和平」。話是不錯，但對岸一直談統一，無法讓台灣人民放心，尤其是大家都看到解放軍的軍機軍艦繞台，也都聽到了習近平新年威脅性的談話，與國際安全合作過去向來是台灣的國策，似乎也沒有甚麼可以爭辯之處。

尤其是國民黨傳統「九二共識」的論述，近日受到大陸方面的強力衝擊；前國台辦副主任王在希詮釋習近平談話時表示，「九二共識」不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一；如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。

國民黨方面似乎想要提出新的論述，來超越「九二共識」，剛開始是持激進路線的張亞中與洪秀柱提出和平協議，現在黨主席吳敦義也倡議兩岸和平協議，但是和平協議曾經在馬英九連任時考慮過，遇到民意反彈，馬上收回，現在吳敦義提出，也許想爭奪兩岸路線主導權，搶先朱立倫一步，但面對北京的統戰策略，國民黨能夠勝出嗎？更不用說，和平協議會被民進黨形容為出賣台灣主權。

事實上，蘇貞昌在立法院的「掃把」說雖然被人嘲笑，但不能忽略的是，民進黨把自己比成為堅定不妥協的邱吉爾，而國民黨的和平協議，則與張伯倫的「綏靖主義」相比擬，這也許與事實不符，但是卻符合市井黑白兩分的簡化論述。