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我缺席世衛疫苗會議 吳釗燮：不接受事事都要北京同意

2019-03-04 10:55聯合報 記者徐偉真╱即時報導

我國今年首度缺席流感疫苗選株會議，民進黨立委陳曼麗今天表示，北京距離我們不算遠，為什麼不能收到通知後趕快張羅一張機票飛過去？外交部長吳釗燮說，這是原則問題，「為什麼我們的專家要去參加，需要中國同意？」並說如果事事都要經過北京同意，這是我們沒辦法接受的。

世界衛生組織2月21日在中國大陸北京舉行流感疫苗選株會議，我政府直到當天凌晨才收到邀請函，來不及派員參加，這是我自2014年受邀參與會議以來首度缺席，吳釗燮今天到立法院外交委員會業務報告並備詢。

陳曼麗質詢時表示，我方凌晨被通知可以參加，北京跟台北距離不算遠，為什麼我們沒辦法趕快張羅一張機票去北京？困難或問題到底在哪？

吳釗燮說，這是原則問題，為什麼我們專家要參加會議需要中國同意？我們應該是透過世界衛生組織申請去參加，如果事事都要經過北京同意，這是我們沒辦法接受的。

吳釗燮說，另外也是原則問題，為什麼我方參加世衛組織專家技術會議必須等到最後一刻知道，不能讓我們提早知道、提早準備？若我們需要等待，買機票到那邊等，或最後一刻接到通知再去，這會被覺得我們是接受中國或世界衛生組織矮化我們的做法。

陳曼麗說，所以我們應該要有因應策略，畢竟在中國開會的機率不低，吳釗燮回應，世衛組織的專家技術會議我們申請參加被拒絕的次數還滿高的。

民進黨立委王定宇今天也就相同議題提出質詢，吳釗燮說，凌晨得到通知趕快去或許來得及，但為什麼我們參加會議要經過北京同意？吳釗燮說我們參加技術會議，很多次連獲得對方的回答都沒回答，不過理念相近國家如美國加拿大絕對支持我們參加會議。

外交部長吳釗燮。記者徐偉真/攝影
外交部長吳釗燮。記者徐偉真/攝影
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