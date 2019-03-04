親民黨團反對同婚專法「快速通關」

2019-03-04 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



「司法院釋字第748號解釋施行法」送進立院後，民進黨團預計5日逕付二讀，加快審議腳步。原先在野黨團都低調決定放行，但親民黨團總召李鴻鈞今發難表示反對此案「快速通關」，一定會要求退回，希望此案在委員會充分討論，並廣納社會大眾意見，別為了2020大選清理戰場採用猛衝式修法，只會像一例一休、年改等引發後續副作用。

為了趕上司法院釋字第748號5月24日的期限，民進黨團預計5日將「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀，避開委員會審議，送到院會後再拉下協商，但親民黨團跳出來反對這計畫。

「我們反對！」李鴻鈞說「司法院釋字第748號解釋施行法」是用大法官釋憲作為依據，但去年公投第12案是直接訴諸民意，雖然憲法與公投的法律位階層次不同，可公投代表民意，執政黨應該要廣納社會大眾意見，這次草案標題是中性的，可內容包含第2條、第10條等等都不被反同團體接受，政院應好好做整合再送進立法院並在委員會充分討論，「我是覺得這是不負責任的作法。」