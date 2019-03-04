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出招！保育藻礁　環團找法院「停止」利用許可

2019-03-04 10:12聯合報 記者賴于榛╱即時報導

內政海審委員會2月底通過觀塘三接開發案的海岸利用許可，環團今赴行政院抗議。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，根據農委會委託研究報告，大潭比觀新藻礁更值得保育，希望行政院暫緩動工，他們也將在會後把相關資料送到台北高等行政法院，要求停止執行。

堪稱去年九合一大選熱議題的觀塘三接開發案遭質疑不得開發，搶救大潭藻礁行動聯盟今與桃園在地聯盟、台灣蠻野心足生態協會、中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫等在行政院召開記者會，並舉出2點佐證，包括農委會委託的研究團隊建議將「觀新藻礁」擴大為「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」，並將核心區延伸到大潭，另外則是國際知名的海洋保育組織「MIssion Blue」（藍色任務）將大潭藻礁列入全球「Hope Spots」（希望熱點），為東亞地區首次上榜的熱點。

潘忠政指出，根據農委會委託研究報告，大潭比觀新藻礁更值得保育，記者會後將把相關資料送到台北高等行政法院，要求停止執行。

義務律師陳憲政指出桃園藻礁平均厚度有4公分，是歷經7500年才累積形成，且有一級保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚、國際瀕危生物紅肉阿痼鮫等生物，若是開發將造成難以回復的傷害，希望行政院能在所有調查結果及保護區劃設申請結果出來前暫緩停工。

律師蔡雅瀅則說，很不幸在今年2月行政院拒絕撤銷觀塘工業區、觀塘工業港環差等訴願，且內政部海審會2月27日就通過觀塘三接開發案的海岸利用許可，因此將找北高行聲請停止執行。

蔡雅瀅指出，觀塘區域已經有3個保護區正在申請中，不適宜開發，且文資法要求發現具有地景價值者，應該要停止開發，加上野生動物保護也規定禁止騷擾野生動物，三接動工前應停止原處分之執行，避免生態遭受破壞，以及後續無謂的公帑支出。

環團呼籲行政院暫緩執行觀塘三接開發案。記者賴于榛／攝
環團呼籲行政院暫緩執行觀塘三接開發案。記者賴于榛／攝
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台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅。記者賴于榛／攝
台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅。記者賴于榛／攝
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搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政。記者賴于榛／攝
搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政。記者賴于榛／攝
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環團呼籲行政院暫緩執行觀塘三接開發案。記者賴于榛／攝
環團呼籲行政院暫緩執行觀塘三接開發案。記者賴于榛／攝
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觀塘行政院野生動物保護區

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