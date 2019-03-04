陳水扁可以當網紅？ 立委要法務部別再推給台中監獄

2019-03-04 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會上午併案審查少年事件處理法部分條文修正草案，但立法委員吳志揚、沈智慧對前總統陳水扁保外醫治卻能「趴趴走」質詢法務部次長蔡碧仲。立委沈智慧表示，保外醫治有一定的條件，她不反對保外醫治，但陳總統顯然無之前醫生所描述的「尿失禁、手在抖，人『阿達阿達』」，法務部不要妄自菲薄，別讓獄政制度不公平。

首先質詢的立委吳志揚先詢問蔡碧仲在代理花蓮縣長的99天期間，花蓮縣民是否感受到滿意？蔡回答約有五成二至七成的縣民感到滿意，應該有提升，他希望執政者要依法行政，行政中立。

吳話鋒一轉，詢問「你覺得蔡英文總統是不是有智慧的領導人？」指蔡英文探視扁媽，而法務部長蔡清祥曾肯定陳水扁的高度與政治智慧，認為法務部不該在其間討好，「不要讓陳水扁玩弄蔡英文」，讓一個已卸任的人在那邊「玩你們」。

吳志揚並說，陳水扁的「四不原則」是不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治，但現在顯已踩在紅線上。上星期五陳水扁到台中參加公祭，有事先報備嗎？蔡碧仲回答，因假期在嘉義，不知道這方面的訊息。

吳志揚表示，不能讓陳水扁無法無天，法務部總是說「這是台中監獄的事」，但中間上頭是矯正署、法務部，兩上級不太可能不知道，台中監獄非獨立機關，這涉及政府的觀瞻。吳再問「陳水扁可以直播、當網紅嗎？」或是可以只有聲音沒有影像嗎？這將是刺探司法威信。