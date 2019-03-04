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蔡英文籲台日安保對話 孫大千：把自己當武林盟主？

2019-03-04 08:15聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

日本媒體產經新聞二日刊出蔡英文總統專訪，針對來自北京的威脅，要求與日本政府展開安保對話，共享中國大陸解放軍動向的即時情報等資訊。對此，前立委孫大千在臉書諷刺，蔡英文是真的把自己當成是「武林盟主」，現在是準備發動「八國聯軍」圍攻中國大陸了嗎？狠話由蔡英文來放，但後果卻是要由全台灣的人民來承擔，這樣公平嗎？

孫大千臉書全文：

看來，蔡英文是真的把自己當成是「武林盟主」了！

可惜的是，不管蔡英文演的再怎麼像，有幾個問題，還是必須要面對的：

第一，日本政府長久以來就怕中國大陸怕得要死，現在有什麼理由，要為了和台灣建立「安保對話」而徹底得罪北京呢？

第二，日本早就已經有「美日安保協定」做為自身安全的保護傘，又有什麼必要和台灣來進行「安保對話」呢？

第三，蔡英文口中的「北京的威脅」，明明就是衝著台灣而來的，干日本政府什麼事啊？日本政府又不是傻子，他們又為什麼要來淌台海危機的渾水呢？

第四，蔡英文在國際社會上到底算是哪根蔥啊？憑什麼要求與日本政府展開「安保對話」呢？台灣在軍事力量上又能給日本什麼協助呢？

第五，民進黨原本不是告訴台灣人民，日本政府會支持台灣加入CPTPP嗎？現在怎麼又隻字不提了呢？如果連協助台灣加入CPTPP都做不到，現在講什麼「安保對話」，是不是在作夢啊？

第六，蔡英文的選情現在究竟是有多糟啊？有必要這麼絞盡腦汁地來刺激中國大陸，甚至不惜把日本政府拖下水來跑龍套嗎？

第七，蔡英文現在是準備發動「八國聯軍」圍攻中國大陸了嗎？狠話由蔡英文來放，但是，後果卻是要由全台灣的人民來承擔，這樣公平嗎？為什麼蔡英文可以演英雄，而我們卻只能選擇扮演犧牲者呢？

蔡英文總統日前接受日本《產經新聞》專訪，強烈反對大陸國家主席習近平提出以「一國兩...
蔡英文總統日前接受日本《產經新聞》專訪，強烈反對大陸國家主席習近平提出以「一國兩制」統一台灣的主張。圖／擷自日本產經新聞網站
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