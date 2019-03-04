邀請函當天才收到… 世衛疫苗會議 我5年來首缺席

世衛組織二月在北京舉行流感疫苗會議，我方直到當天凌晨才收到邀請函，被迫缺席會議。圖為世衛總部。 （路透） 分享 facebook

世界衛生組織二月廿一日在中國大陸北京舉行流感疫苗選株會議，我政府直到當天凌晨一時許才收到邀請函，來不及派員參加。這是我自二○一四年受邀參與會議以來首度缺席，外交部對此表達嚴正不滿，衛福部也表示遺憾。

外交部與衛福部對於我無法與會雖相繼表態，但對為何當天才接到邀請的交涉過程？說法並不完全一致。

外交部指出，得知衛福部有意派員參加會議後，立刻請駐日內瓦辦事處向WHO秘書處提出申請，但WHO仍依據二○○五年與中國簽署的秘密備忘錄，將我方申請轉知中方，且遲至會議當天才通知我方同意派員，導致我專家準備時間不足無法成行。駐日內瓦辦事處也已向WHO秘書處提出抗議。

疾管署官員受訪說，疾管署在去年十二月，就決定派病毒實驗組成員與會，並提名單給外交部，但遲未收到外交部通知出發與會的訊息。以往曾有專家到了當地、下了飛機以後才收到邀請函。今年雖在廿一日凌晨收到邀請，但是歷年最晚的一次，來不及準備成行。

疾管署表示，世衛組織的疫苗會議，每年在二月及八月各舉辦一次，分別討論北半球及南半球各國的流感趨勢及疫苗選株議題。此項會議並非世衛組織的高階會議，因此與會者皆是流感防疫專家，而不是政府高層的衛生官員。我國自二○一四年來都有派專家與會。

外交部強調，WHO持續基於政治考量將我國排除於外，嚴重違反我人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，危及全人類健康，外交部呼籲WHO抗拒政治壓力，早日接納我方正常參與。

疾管署表示，流感疫苗選株會議，前三天是閉門會議，討論疫苗選株及世界疫情，往年我國受邀參加的是閉門會議後的公開會議，當天會公布閉門會議的討論細節與選株結果。

疾管署官員說，早在去年十二月，衛福部就已將出席人員名單提報外交部，後續就由外交部與世衛組織溝通，往年的情況幾乎都是確認可以出席但尚未收到邀請函，外交部就通知與會代表可先行出發。

去年八月代表我出席南半球疫苗會議的台大小兒科主治醫師李秉穎表示，公開會議並非所有國家地區都派員參加，他出席時也發現，官方防疫專家少，但藥廠代表居多。