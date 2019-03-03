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柯文哲機場為手機充電引熱議 陳冠廷：遺憾被插座完勝

2019-03-03 22:21聯合報 記者魯永明╱即時報導

北市長柯文哲日前臉書上傳一張照片，身穿西裝在機場席地而坐，以公用電替手機充電，想展現親民作風，卻引發負評如潮。隨同柯市長赴以色列訪問的台北市政府副發言人陳冠廷，今天臉書貼文及插座照片說「真的很遺憾，在眾多朋友努力後，回來被插座完勝，插座表情代表我們心情，我還是要真誠說明，行動比言語更重要，參與、發展比單純拜會更重要。」

國民黨發言人王鴻薇臉書批評，機場裡常看到年輕人席地而坐，就地取電源，至於阿北市長，一定要演成這樣嗎？還有民代指他「作秀」；柯文哲說，因為沒有地方充電啊！還說「以後中正紀念堂應該要在椅子旁設計插頭，那個設計在角落，應該是方便打掃用的」。

陳冠廷說，他們此行見到以國外交部次長、耶路撒冷市長、特拉維夫市長、特拉維夫議長、國防部前發言人、國會議員、市議員、其他鄰近城市副市長、退役8200軍官企業家、創業家、以國青年朋友、魏茲曼科學院副院長。

幕僚們回來不會閒著，會持續跟他們建立橋樑，只要有機會都會希望以色列朋友來台灣參與包含「創業導師」，志工活動計畫、投資台北論壇、智慧城市等項目。過去跟駐處組長朋友們交流、當然更不會斷，他們會持續推動。

另外，魏茲曼科學院招募碩博士以上學生，這是享譽國際機構，希望藉由他臉書專頁，讓更多台灣科學人有機會在世界舞台發光，他們獎學金非常優渥，歡迎海外學者。貿協最近開始以色列支點，外貿協會加上駐處，還有台北市政府，「我相信我們能夠做更多，做更好，也可以做更快。大家一起努力。當我說大家一起，我的意思是指台灣大家一起，只有我們把對方當對手，不當非要滅掉的敵人，台灣才能前進。」

台北市政府副發言人陳冠廷。圖／擷取自陳冠廷臉書
台北市政府副發言人陳冠廷。圖／擷取自陳冠廷臉書
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台北市長柯文哲臉書上傳一張照片，身穿西裝在機場席地而坐，以公用電替手機充電，想展...
台北市長柯文哲臉書上傳一張照片，身穿西裝在機場席地而坐，以公用電替手機充電，想展現親民作風，卻引發負評如潮。隨同柯市長赴以色列訪問的台北市政府副發言人陳冠廷，臉書貼文及插座照片說「插座表情代表我們心情」。圖／擷取自陳冠廷臉書
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台北市長柯文哲臉書照片，他身穿西裝在國外機場席地而坐，以公用電替手機充電，引發熱...
台北市長柯文哲臉書照片，他身穿西裝在國外機場席地而坐，以公用電替手機充電，引發熱議。圖／取自柯文哲臉書
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