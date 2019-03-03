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不跟統促黨直播俗辣？館長：我就怕被冠上賣國賊罪名

2019-03-03 22:04聯合報 記者黃國樑╱即時報導

譏諷統促黨主席白狼張安樂差點摔到棺材裡，又罵統促黨是賣國賊的網紅館長陳之漢，今天被統促黨田單黨部副主委白茉莉嗆是膽小如鼠的俗辣，陳之漢晚間在他的粉絲專頁上回應說，「是阿，我就怕，怕人家給我冠上個不忠不孝不義的賣國賊」。

統促黨要跟館長直接在網上直播進行辯論，館長以不跟「賣國賊」直播回絕，白茉莉今如在臉書反譏，「不會挨痛的戰場都不敢上，館長，這不像你」。並再建議，那「我們到你那邊拜訪，交換意見如何？」她還說，真理越辯越明，只在同溫層取暖，很難顯示其威風之凜凜可受公評。她說，久聞館長素來敢說敢做，爾等不禁懷疑...莫非館長賬號被盜，冒用館長名義回應的是一個「膽小如鼠的俗辣」而已？

陳之漢回應「膽小如鼠的俗辣」的封號說，就是怕人家給他也冠上「賣國賊」，接著他又酸統促黨，「直播？你先自己開台看多少人看！」「別用言語利用別人的熱度」，他用NBA與好萊塢為喻，破解統促黨的「膽小如鼠」的嘲諷說，「我還他媽的想直接去打NBA，喇八詹(湖人隊主將詹皇LeBron James)真是膽小如鼠；我想直接跟復仇者演好來屋(好萊塢)，復仇者不敢真是膽小如鼠。」

館長陳之漢好萊塢
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