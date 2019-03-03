軍校校友會借不到中正堂？其實是自己人借走

2019-03-03 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



蔡政府推動轉型正義，近日民進黨立委再度向國防部、退輔會施壓，要求撤除蔣公銅像或以「中正」命名建物。新接掌中央軍事院校校友總會的退役陸戰隊上將季麟連說，對蔣公的汙衊令許多袍澤都悲憤憂心，因此號召於3月29日上午，擴大辦理「紀念先總統蔣公捍衛中華大會師」。

季麟連表示，校友總會過去十多年，4月5日都在中正紀念堂舉辦紀念活動，今年卻發現4月1日到21日，場地都已經被包走。他們原打算申請3月30、31日的周末假期，也被告知接下來辦活動的團體要進場整備，所以也不能使用。由於市府不願告知是什麼單位申請，因此只能再度退而求其次，選定青年節辦理。

事實上，4月5日當天申請使用中正紀念堂的，也是「自己人」：泛藍社團「松濤社」主辦的「蔣公我們懷念您」活動，將於下午展開，現場節目由紀錄片導演陳君天設計，邀集60多個社團參加，包括國民黨與新黨、多個海外僑胞團體、退休軍公教警消團體、北市八二三戰友聯誼會等，預計會有多位藍營天王到場。

松濤社負責人是香港僑生出身、從事室內設計的宋緒康，近年多次掏腰包舉辦紀念國慶、台灣光復等活動。他表示，這些活動目的就是要對抗民進黨宣傳戰，彰顯認同中華民國的人才是社會真正多數，以免輿論被誤導。