228補賠償及財產返還 促轉會：仍須有法源依據

2019-03-03 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



二二八事件72周年，行政院促進轉型正義委員會日前公布最新一波1056人刑事有罪判決撤銷名單，不過，針對受難者當時遭沒收的財產如何返還及賠償方式，仍須靠立法處理。促轉會表示，最快在今年底可望提出草案；然而，立委指出，年底已接近立法院停會日，草案能否通過，機會相當渺茫。

根據「促進轉型正義條例」第6條明定，威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則的有罪判決暨其刑、保安處分、沒收宣告，在條例施行日起，均視為撤銷。

促轉會去年12月委託學者專家研究「威權統治時期沒收財產處理方式」，作為未來立法的參考依據，但相關標案流標，近期又重新招標，也因此拖延到立法時程。促轉會發言人葉虹靈表示，相關研究案最快8月完成，提供促轉會作為立法參考，但草案的提出，可能要等年底。

由於今年正值選舉年，立法院依往例到12月第一周即停會，等於宣告第9屆會期結束，屆時草案能否通過，機會相當渺茫。國民黨立委廖國棟統計，估算撤銷有罪判決的後續補賠償及財產返還經費，高達約2389億元。

廖國棟表示，現行「戒嚴時期人民受損權利回復條例」第4條明定，受難者在受無罪判決確定後，可請求發還其被沒收收的財產，若不能發還，應以適當金錢補償。他認為，政府可先將土地清冊中的閒置土地，先行返還當事人或其家屬；至於已成為公有地或移轉善意第三人的部分，則可等立法後再處理。

葉虹靈表示，「撤銷有罪判決」與「無罪判決確定」是不一樣的，因此，即使當事人的有罪判決已視為撤銷，仍無法適用「戒嚴時期人民受損權利回復條例」第4條。

此外，過去「戒嚴時期人民受損權利回復條例」已針對受難者提出相關補償，未來財產返還或補償確切數字、扣抵方式等，相關機關討論後，建議還是另外立法，比較周延。

葉虹靈強調，促轉第6條是框架性的規定，主要在揭示規畫方向及原則，並無具體的返還或補賠償要件、程序、請求對象、返還或相關標準、救濟方式等，也未明確授權另行訂定法規命令，因此無法直接作為返還或補賠償的法源依據。

葉虹靈也說，據促轉會掌握資料後發現，國防部及國產署清查的土地中，前階段的歸屬尚未確切釐清，有沒有辦法先返還閒置用地，她坦言「機率有點低」。此外，因涉及國家財政能力、人民財產權、法源授權不足等考量，恐無法優先返還閒置土地。