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戰線拉長至2020！反同團體空陸總動員 迫立委表態

2019-03-03 20:42聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院日前推出同性婚姻專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案，本周二將於立法院闖關。反同團體總動員抵制，正發動網路文宣及積極遊說，空陸戰並行迫選區立委連署對案，主張「婚姻一男一女制」，即將送進立法院。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩強調，「戰線已拉長至二○二○」，本周就會與各宗教界等聯繫，把提出修法的消息傳遞出去，希望藍綠立委連署支持，齊力反對政院專法版本，否則將讓立委知道，不按照公投民意，會直接衝擊到明年立委選舉的選情。

曾獻瑩說，去年通過的公投第十案說的很清楚，就是「婚姻應限定在一男一女的結合」決議，但政院依公投法提出的專法，非但沒有把婚姻限定在一男一女，竟還與民法大致相同，根本違背了公投結果，也破壞了民法。

他透露，反同方之所以近幾日才反應過來，主要是行政院所提出的專法草案，在名稱上有混淆視聽之嫌，仔細研究之後才發現內容多與民法婚姻相同。

曾獻瑩表示，針對行政院專法，反同方提出的對案，名稱上可能為「司法院釋字七四八號解釋暨公投第十二案施行法」，這個專法草案不但符合大法官釋憲的精神，也兼顧去年公投結果。同時，反同方也將啟動修「民法」行動，在法律中明定婚姻「只限一男一女」。

外傳反同團體已經鎖定近卅名藍綠立委進行遊說。曾獻瑩表示，目前正在與立委連署，希望立委們做出兩個表態，包括支持反同方的專法草案，以及反對行政院版專法，並計劃將立委的態度公布在網站上，讓立委們明白若不按照公投民意，會直接衝擊到自己明年的選情。

另外，由於民進黨團有意在本周二將政院版專法草案逕付二讀，曾獻瑩也呼籲民進黨不要強渡關山，用逕付二讀的方式處理，還是要回歸委員會進行審查。

行政院版的同婚專法草案，明定同性伴侶將可準用「民法」婚姻章規定結婚，擁有財產繼承...
行政院版的同婚專法草案，明定同性伴侶將可準用「民法」婚姻章規定結婚，擁有財產繼承、醫療權，能繼親收養子女，引發反同團體不滿抵制。 圖／聯合報系資料照
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